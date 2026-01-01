Formbricks é uma plataforma de gerenciamento de experiência de código aberto, construída como uma alternativa auto-hospedável ao Qualtrics e SurveyMonkey. Equipes de produto e marketing a utilizam para criar pesquisas que alcançam os usuários exatamente onde eles estão — dentro de aplicativos web via SDK JavaScript, em páginas de link autônomas, incorporadas em sites ou entregues por meio de campanhas de email. Todas as respostas fluem para um painel unificado com segmentação e filtragem integradas.

Auto-hospedar o Formbricks no seu VPS dá a você controle total sobre cada resposta de pesquisa e segmento de público, sem que os dados saiam da sua infraestrutura. O primeiro usuário a se registrar após a implantação torna-se o administrador, sem credenciais padrão para distribuir. PostgreSQL e Valkey vêm pré-configurados e prontos para usar desde a primeira inicialização.