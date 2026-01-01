Implante Formbricks com instalação em um clique.
Plataforma de código aberto para criar pesquisas direcionadas em canais de aplicativo, link, site e e-mail.
Escolha um plano VPS para Formbricks
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Formbricks
Formbricks é uma plataforma de gerenciamento de experiência de código aberto, construída como uma alternativa auto-hospedável ao Qualtrics e SurveyMonkey. Equipes de produto e marketing a utilizam para criar pesquisas que alcançam os usuários exatamente onde eles estão — dentro de aplicativos web via SDK JavaScript, em páginas de link autônomas, incorporadas em sites ou entregues por meio de campanhas de email. Todas as respostas fluem para um painel unificado com segmentação e filtragem integradas.
Auto-hospedar o Formbricks no seu VPS dá a você controle total sobre cada resposta de pesquisa e segmento de público, sem que os dados saiam da sua infraestrutura. O primeiro usuário a se registrar após a implantação torna-se o administrador, sem credenciais padrão para distribuir. PostgreSQL e Valkey vêm pré-configurados e prontos para usar desde a primeira inicialização.
Formbricks: principais recursos
Distribuição multicanal
Alcance os respondentes no aplicativo via JavaScript SDK, em páginas de link compartilháveis, incorporado em sites, ou por e-mail — tudo gerenciado a partir de um único painel.
Segmentação de público SDK
Exiba pesquisas para segmentos de usuários específicos com base em atributos, eventos personalizados ou ações passadas rastreadas através do SDK do Formbricks.
Editor de ramificação lógica
Crie pesquisas com várias etapas com lógica condicional, regras de salto e diversos tipos de entrada através de um editor visual sem código.
Roteamento de resposta automatizado
Envie respostas automaticamente para Slack, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapier ou n8n à medida que os envios chegam.
Analytics de envio
Visualize as taxas de conclusão, resumos de respostas e envios individuais diretamente no painel sem exportar dados.
Pesquisas multilíngues
Implante pesquisas em vários idiomas simultaneamente a partir de uma única configuração de pesquisa para alcançar públicos globais.
Por que executar Formbricks na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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