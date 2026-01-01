Dittofeed é uma alternativa de código aberto para Braze e Iterable, construída para equipes de produto e marketing que precisam de controle total sobre as mensagens dos clientes sem precificação por mensagem. Ele permite que você crie fluxos de jornada automatizados acionados pelo comportamento do usuário — sequências de onboarding, campanhas de reengajamento, alertas transacionais e muito mais — em canais de e-mail, SMS, WhatsApp, Slack e notificações push para celular.

A auto-hospedagem do Dittofeed mantém todos os dados de eventos de clientes, listas de contatos e histórico de mensagens em sua própria infraestrutura. Você evita taxas por assento e por mensagem enquanto mantém a capacidade de integrar-se diretamente com seu data warehouse, conectar seu próprio provedor de e-mail e cumprir os requisitos de residência de dados.