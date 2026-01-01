Implante o Dittofeed com um clique.
Plataforma de engajamento do cliente de código aberto para mensagens multicanal automatizadas via e-mail, SMS, Slack e push móvel.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Dittofeed
Dittofeed é uma alternativa de código aberto para Braze e Iterable, construída para equipes de produto e marketing que precisam de controle total sobre as mensagens dos clientes sem precificação por mensagem. Ele permite que você crie fluxos de jornada automatizados acionados pelo comportamento do usuário — sequências de onboarding, campanhas de reengajamento, alertas transacionais e muito mais — em canais de e-mail, SMS, WhatsApp, Slack e notificações push para celular.
A auto-hospedagem do Dittofeed mantém todos os dados de eventos de clientes, listas de contatos e histórico de mensagens em sua própria infraestrutura. Você evita taxas por assento e por mensagem enquanto mantém a capacidade de integrar-se diretamente com seu data warehouse, conectar seu próprio provedor de e-mail e cumprir os requisitos de residência de dados.
Dittofeed: principais recursos
Automação de jornada
Crie fluxos de mensagens de várias etapas acionados por eventos do usuário, atrasos de tempo ou associação a segmentos usando um editor visual de arrastar e soltar.
Entrega multicanal
Envie mensagens por e-mail, SMS, notificações push para celular, WhatsApp e Slack a partir de uma única plataforma, sem gerenciar provedores separados por canal.
Segmentação comportamental
Crie segmentos de público dinâmicos a partir de eventos e propriedades de usuários em tempo real para direcionar os usuários certos no momento certo.
Biblioteca de modelos
Crie e gerencie versões de modelos de mensagem com um editor completo, para depois reutilizá-los em diversas jornadas e campanhas.
Entrega Analytics
Acompanhe as taxas de abertura, taxas de cliques, conversões e erros de entrega por jornada e canal para otimizar a comunicação ao longo do tempo.
Por que executar Dittofeed na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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