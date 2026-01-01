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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Dittofeed

Dittofeed é uma alternativa de código aberto para Braze e Iterable, construída para equipes de produto e marketing que precisam de controle total sobre as mensagens dos clientes sem precificação por mensagem. Ele permite que você crie fluxos de jornada automatizados acionados pelo comportamento do usuário — sequências de onboarding, campanhas de reengajamento, alertas transacionais e muito mais — em canais de e-mail, SMS, WhatsApp, Slack e notificações push para celular.

A auto-hospedagem do Dittofeed mantém todos os dados de eventos de clientes, listas de contatos e histórico de mensagens em sua própria infraestrutura. Você evita taxas por assento e por mensagem enquanto mantém a capacidade de integrar-se diretamente com seu data warehouse, conectar seu próprio provedor de e-mail e cumprir os requisitos de residência de dados.

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O que você pode criar com {name}

Dittofeed: principais recursos

Automação de jornada

Crie fluxos de mensagens de várias etapas acionados por eventos do usuário, atrasos de tempo ou associação a segmentos usando um editor visual de arrastar e soltar.

Entrega multicanal

Envie mensagens por e-mail, SMS, notificações push para celular, WhatsApp e Slack a partir de uma única plataforma, sem gerenciar provedores separados por canal.

Segmentação comportamental

Crie segmentos de público dinâmicos a partir de eventos e propriedades de usuários em tempo real para direcionar os usuários certos no momento certo.

Biblioteca de modelos

Crie e gerencie versões de modelos de mensagem com um editor completo, para depois reutilizá-los em diversas jornadas e campanhas.

Entrega Analytics

Acompanhe as taxas de abertura, taxas de cliques, conversões e erros de entrega por jornada e canal para otimizar a comunicação ao longo do tempo.

Por que executar Dittofeed na Hostinger?

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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