Implante NocoDB com instalação em um clique.
Alternativa de código aberto ao Airtable que transforma qualquer banco de dados SQL em uma planilha colaborativa com APIs geradas automaticamente.
Escolha um plano VPS para NocoDB
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com NocoDB
NocoDB é a principal alternativa de código aberto ao Airtable, transformando PostgreSQL, MySQL e outros bancos de dados SQL em interfaces de planilha intuitivas que usuários não técnicos podem gerenciar com confiança. Ele oferece visualizações de grade, kanban, galeria, calendário e formulário, juntamente com APIs REST e GraphQL geradas automaticamente, tipos de campo ricos e colaboração em tempo real — tudo sem precificação por usuário.
Hospedar o NocoDB em seu VPS garante que dados comerciais sensíveis nunca saiam da sua infraestrutura, elimina as restrições de precificação por número de usuários e dá à sua equipe todo o poder de um banco de dados relacional por trás de um front-end no-code que qualquer um pode usar.
NocoDB: principais recursos
Múltiplos Tipos de Visualização
Alterne entre visualizações de grade, kanban, galeria, calendário e formulário para os mesmos dados, permitindo que cada membro da equipe trabalhe no formato que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho.
APIs geradas automaticamente
Cada tabela expõe automaticamente endpoints REST e GraphQL, permitindo que desenvolvedores criem integrações personalizadas e front-ends sem escrever código de backend.
Tipos de Campo Ricos
Anexos, fórmulas, pesquisas, consolidações e registros vinculados trazem o poder de uma planilha aos seus dados relacionais sem consultas SQL complexas.
Controle de Acesso Granular
Defina permissões de workspace, base e nível de tabela com gerenciamento de funções para que cada membro da equipe veja apenas o que precisa.
Automação de Webhook
Acione fluxos de trabalho e integrações externas automaticamente quando os dados mudarem, conectando o NocoDB às suas ferramentas existentes sem código personalizado.
Importar Airtable
Migre bases do Airtable, arquivos CSV ou planilhas Excel existentes com detecção de esquema, facilitando a mudança sem reconstruir seus dados do zero.
Por que executar NocoDB na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.