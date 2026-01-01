NocoDB é a principal alternativa de código aberto ao Airtable, transformando PostgreSQL, MySQL e outros bancos de dados SQL em interfaces de planilha intuitivas que usuários não técnicos podem gerenciar com confiança. Ele oferece visualizações de grade, kanban, galeria, calendário e formulário, juntamente com APIs REST e GraphQL geradas automaticamente, tipos de campo ricos e colaboração em tempo real — tudo sem precificação por usuário.

Hospedar o NocoDB em seu VPS garante que dados comerciais sensíveis nunca saiam da sua infraestrutura, elimina as restrições de precificação por número de usuários e dá à sua equipe todo o poder de um banco de dados relacional por trás de um front-end no-code que qualquer um pode usar.