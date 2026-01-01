Implante LocalAI com um clique.
Servidor de inferência auto-hospedado, compatível com a API OpenAI, que executa LLMs, geração de imagens e transcrição de áudio no seu próprio hardware.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com LocalAI
LocalAI é uma alternativa gratuita e de código aberto à API da OpenAI que roda inteiramente na sua própria infraestrutura. Ele implementa a especificação da API REST da OpenAI, então qualquer aplicação construída para OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen e centenas de outras — pode mudar para o LocalAI alterando uma única URL de endpoint, sem a necessidade de modificações no código. Ele suporta modelos de linguagem via llama.cpp, geração de imagens via Stable Diffusion e transcrição de áudio via Whisper, tudo servido a partir de um único container com uma galeria de modelos integrada e uma interface de chat.
Hospedar o LocalAI por conta própria significa que seus prompts, respostas e conteúdo gerado nunca saem do seu servidor. Não há custos por token, sem limites de taxa e sem dependência da disponibilidade de APIs de terceiros — tornando-o prático para cargas de trabalho sensíveis à privacidade e implantações de produção conscientes dos custos.
LocalAI: principais recursos
OpenAI API Compatível
Use como substituto para chamadas da API OpenAI sem alterar o código do aplicativo — basta atualizar a URL base e trocar a chave da API.
Inferência Multimodal
Execute modelos de linguagem, geração de imagens (Stable Diffusion) e transcrição de áudio (Whisper) a partir de um único servidor sob uma API unificada.
Galeria de Modelos integrada
Navegue, baixe e ative modelos pré-configurados através da interface web sem escrever arquivos de configuração ou executar comandos CLI.
Operação Apenas CPU
Funciona em hardware VPS padrão sem requisitos de GPU — a aceleração de GPU é suportada quando disponível, mas nunca é exigida.
Sem Custos de Token
Inferência ilimitada sem preço por solicitação, cotas de uso ou faturamento — seu único custo é o servidor VPS que o executa.
Por que executar LocalAI na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.