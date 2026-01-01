LocalAI é uma alternativa gratuita e de código aberto à API da OpenAI que roda inteiramente na sua própria infraestrutura. Ele implementa a especificação da API REST da OpenAI, então qualquer aplicação construída para OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen e centenas de outras — pode mudar para o LocalAI alterando uma única URL de endpoint, sem a necessidade de modificações no código. Ele suporta modelos de linguagem via llama.cpp, geração de imagens via Stable Diffusion e transcrição de áudio via Whisper, tudo servido a partir de um único container com uma galeria de modelos integrada e uma interface de chat.

Hospedar o LocalAI por conta própria significa que seus prompts, respostas e conteúdo gerado nunca saem do seu servidor. Não há custos por token, sem limites de taxa e sem dependência da disponibilidade de APIs de terceiros — tornando-o prático para cargas de trabalho sensíveis à privacidade e implantações de produção conscientes dos custos.