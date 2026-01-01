Mafl é uma página inicial de código aberto construída para pessoas que executam vários serviços autogerenciados e querem um ponto de partida rápido e sem distrações. Todo o layout é descrito em um único arquivo de configuração YAML, então o painel é reproduzível, com controle de versão e trivial para fazer backup junto com o resto da sua pilha.

Hospedar o Mafl em seu próprio servidor VPS mantém cada favorito, chave de API e integração em uma infraestrutura que você controla. Todas as solicitações de terceiros para widgets de serviço são proxy através do backend do Mafl, então credenciais e metadados nunca vazam para o navegador ou para provedores de painel externos.