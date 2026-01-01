Implante Mafl com instalação em um clique.
Página inicial minimalista auto-hospedada que organiza cada serviço, link e painel que você usa em uma única aba.
Escolha um plano VPS para Mafl
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Mafl
Mafl é uma página inicial de código aberto construída para pessoas que executam vários serviços autogerenciados e querem um ponto de partida rápido e sem distrações. Todo o layout é descrito em um único arquivo de configuração YAML, então o painel é reproduzível, com controle de versão e trivial para fazer backup junto com o resto da sua pilha.
Hospedar o Mafl em seu próprio servidor VPS mantém cada favorito, chave de API e integração em uma infraestrutura que você controla. Todas as solicitações de terceiros para widgets de serviço são proxy através do backend do Mafl, então credenciais e metadados nunca vazam para o navegador ou para provedores de painel externos.
Mafl: principais recursos
Configuração YAML
Defina grupos, serviços, temas e widgets em um único arquivo config.yml que você pode controlar a versão e replicar entre ambientes.
Widgets de serviço ao vivo
Cartões interativos exibem dados em tempo real, como informações de clima, IP e integrações personalizadas, sem expor chaves de API ao navegador.
Temas personalizados
Alterne entre temas incluídos ou crie o seu próprio para combinar com sua marca e compartilhe com a comunidade.
UI Multilíngue
Vem com inglês, espanhol, alemão, francês, russo, chinês e mais, detectado automaticamente do navegador do visitante.
Iconify e ícones de emoji
Escolha entre mais de 200.000 ícones vetoriais do Iconify, qualquer emoji, URL remoto ou imagem armazenada localmente para cada bloco de serviço.
PWA Instalável
Adicione Mafl ao seu telefone ou desktop como um Aplicativo Web Progressivo para uma experiência de inicializador instantânea, semelhante a um aplicativo.
Por que executar Mafl na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
Explore mais aplicativos para implantar
Alerta
Plataforma de gerenciamento de alertas de código aberto para consolidar alertas de monitoramento