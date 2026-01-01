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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
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Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Mafl

Mafl é uma página inicial de código aberto construída para pessoas que executam vários serviços autogerenciados e querem um ponto de partida rápido e sem distrações. Todo o layout é descrito em um único arquivo de configuração YAML, então o painel é reproduzível, com controle de versão e trivial para fazer backup junto com o resto da sua pilha.

Hospedar o Mafl em seu próprio servidor VPS mantém cada favorito, chave de API e integração em uma infraestrutura que você controla. Todas as solicitações de terceiros para widgets de serviço são proxy através do backend do Mafl, então credenciais e metadados nunca vazam para o navegador ou para provedores de painel externos.

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O que você pode criar com {name}

Mafl: principais recursos

Configuração YAML

Defina grupos, serviços, temas e widgets em um único arquivo config.yml que você pode controlar a versão e replicar entre ambientes.

Widgets de serviço ao vivo

Cartões interativos exibem dados em tempo real, como informações de clima, IP e integrações personalizadas, sem expor chaves de API ao navegador.

Temas personalizados

Alterne entre temas incluídos ou crie o seu próprio para combinar com sua marca e compartilhe com a comunidade.

UI Multilíngue

Vem com inglês, espanhol, alemão, francês, russo, chinês e mais, detectado automaticamente do navegador do visitante.

Iconify e ícones de emoji

Escolha entre mais de 200.000 ícones vetoriais do Iconify, qualquer emoji, URL remoto ou imagem armazenada localmente para cada bloco de serviço.

PWA Instalável

Adicione Mafl ao seu telefone ou desktop como um Aplicativo Web Progressivo para uma experiência de inicializador instantânea, semelhante a um aplicativo.

Por que executar Mafl na Hostinger?

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Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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