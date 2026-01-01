Shiori é um gerenciador de favoritos auto-hospedado escrito em Go e projetado como uma alternativa focada em privacidade ao Pocket e Instapaper. Ele salva páginas da web como arquivos offline — para que seus favoritos permaneçam legíveis mesmo quando as fontes ficam offline, atrás de paywalls ou desaparecem completamente. Com mais de 9.000 estrelas no GitHub, tornou-se uma escolha ideal para pesquisadores, desenvolvedores e leitores preocupados com a privacidade que estão construindo bases de conhecimento pessoais.

Auto-hospedar o Shiori em seu VPS mantém as listas de leitura e o conteúdo arquivado completamente privados, sem rastreamento ou coleta de dados por terceiros. Ao contrário dos serviços de nuvem de nível gratuito que impõem limites de armazenamento e retenção, a hospedagem VPS oferece capacidade ilimitada e controle total sobre seu arquivo.