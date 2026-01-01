Implante Shiori com um clique.
Gerenciador de favoritos auto-hospedado que arquiva automaticamente páginas web offline para que o conteúdo salvo permaneça acessível mesmo que o original desapareça.
Escolha um plano VPS para Shiori
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Shiori
Shiori é um gerenciador de favoritos auto-hospedado escrito em Go e projetado como uma alternativa focada em privacidade ao Pocket e Instapaper. Ele salva páginas da web como arquivos offline — para que seus favoritos permaneçam legíveis mesmo quando as fontes ficam offline, atrás de paywalls ou desaparecem completamente. Com mais de 9.000 estrelas no GitHub, tornou-se uma escolha ideal para pesquisadores, desenvolvedores e leitores preocupados com a privacidade que estão construindo bases de conhecimento pessoais.
Auto-hospedar o Shiori em seu VPS mantém as listas de leitura e o conteúdo arquivado completamente privados, sem rastreamento ou coleta de dados por terceiros. Ao contrário dos serviços de nuvem de nível gratuito que impõem limites de armazenamento e retenção, a hospedagem VPS oferece capacidade ilimitada e controle total sobre seu arquivo.
Shiori: principais recursos
Arquivamento de Página Offline
Salva uma cópia local de cada página marcada para que o conteúdo permaneça legível mesmo que a URL original fique offline ou atrás de um paywall.
Pesquisa de texto completo
Pesquisa em todos os favoritos e conteúdo de páginas arquivadas, permitindo encontrar rapidamente informações específicas em milhares de páginas salvas.
Extensões do Navegador
Salvamento de favoritos com um clique do Chrome e Firefox sem sair da página atual, com o arquivo criado automaticamente em segundo plano.
Importação de Bolso
Migra bibliotecas Pocket existentes no formato de Favoritos do Netscape, preservando tags e tornando a transição para o arquivamento auto-hospedado perfeita.
REST API e CLI
API REST completa e interface de linha de comando permitem a integração com scripts de automação e ferramentas personalizadas além da interface web.
Por que executar Shiori na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.