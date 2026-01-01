Implante Kimai com instalação em um clique.
Plataforma de controle de tempo gratuita e de código aberto para freelancers, agências e equipes registrarem horas faturáveis e gerarem faturas.
Escolha um plano VPS para Kimai
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Kimai
O Kimai é um aplicativo de controle de tempo de código aberto maduro que oferece a freelancers, agências e negócios uma maneira confiável de registrar horas faturáveis, gerenciar projetos de clientes e gerar faturas precisas. Com uma interface web limpa, suporte multiusuário e permissões baseadas em funções, ele se adapta desde um desenvolvedor solo que acompanha seu próprio tempo até uma agência que coordena dezenas de membros da equipe em vários clientes.
Ao contrário das ferramentas de controle de tempo SaaS que cobram por usuário, hospedar o Kimai em seu próprio VPS significa sem custos de assinatura recorrentes e total propriedade de seus registros de tempo e dados de faturamento. Este modelo inclui MySQL para armazenamento durável e pronto para produção.
Kimai: principais recursos
Controle de Horas Faturáveis
Inicie e pare cronômetros ou insira horas manualmente para qualquer cliente, projeto ou atividade para registros de faturamento precisos.
Geração de Fatura
Crie faturas diretamente de registros de tempo sem exportar para uma ferramenta separada.
Relatórios Detalhados
Filtrar relatórios por usuário, projeto, cliente ou período para entender a utilização e apoiar a cobrança do cliente.
Extensibilidade de Plugin
Estenda o Kimai com plugins da comunidade para fluxos de trabalho personalizados, integrações e formatos de exportação adicionais.
Por que executar Kimai na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.