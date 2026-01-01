O Kimai é um aplicativo de controle de tempo de código aberto maduro que oferece a freelancers, agências e negócios uma maneira confiável de registrar horas faturáveis, gerenciar projetos de clientes e gerar faturas precisas. Com uma interface web limpa, suporte multiusuário e permissões baseadas em funções, ele se adapta desde um desenvolvedor solo que acompanha seu próprio tempo até uma agência que coordena dezenas de membros da equipe em vários clientes.

Ao contrário das ferramentas de controle de tempo SaaS que cobram por usuário, hospedar o Kimai em seu próprio VPS significa sem custos de assinatura recorrentes e total propriedade de seus registros de tempo e dados de faturamento. Este modelo inclui MySQL para armazenamento durável e pronto para produção.