Maloja é um scrobbler de música de código aberto e auto-hospedado — pense em um Last.fm pessoal — que registra cada faixa que você toca e transforma o histórico em gráficos, classificações de artistas mais tocados, gráficos de pulso de tempo e resumos anuais. Ele aceita scrobbles de clientes que já se comunicam com a API do Last.fm, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblers e integrações diretas de API de players como Plex, Jellyfin e Navidrome.

Auto-hospedar o Maloja em seu próprio VPS mantém um registro privado e permanente dos seus dados de escuta, em vez de deixá-los em uma plataforma de terceiros que pode fechar, mudar os preços ou alterar como os dados são expostos. Combinado com o enriquecimento de metadados do Last.fm, Spotify, MusicBrainz e TheAudioDB, você obtém um painel de música pessoal rico que sobrevive à rotatividade de provedores.