Implante Maloja com instalação em um clique.
Banco de dados de scrobble de música auto-hospedado que transforma seu histórico de reprodução em paradas pessoais, estatísticas e perfis no estilo Last.fm.
Escolha um plano VPS para Maloja
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Maloja
Maloja é um scrobbler de música de código aberto e auto-hospedado — pense em um Last.fm pessoal — que registra cada faixa que você toca e transforma o histórico em gráficos, classificações de artistas mais tocados, gráficos de pulso de tempo e resumos anuais. Ele aceita scrobbles de clientes que já se comunicam com a API do Last.fm, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblers e integrações diretas de API de players como Plex, Jellyfin e Navidrome.
Auto-hospedar o Maloja em seu próprio VPS mantém um registro privado e permanente dos seus dados de escuta, em vez de deixá-los em uma plataforma de terceiros que pode fechar, mudar os preços ou alterar como os dados são expostos. Combinado com o enriquecimento de metadados do Last.fm, Spotify, MusicBrainz e TheAudioDB, você obtém um painel de música pessoal rico que sobrevive à rotatividade de provedores.
Maloja: principais recursos
Gráficos pessoais de audição
Navegue pelos principais artistas, álbuns e faixas em períodos de tempo configuráveis, com classificações, linhas de tendência e comparações por período.
API compatível com Last.fm
Aceite scrobbles de qualquer cliente que se comunique com a API do Last.fm — telefones, players de desktop, scripts — sem precisar escrever adaptadores personalizados.
Integrações de Player
Receba scrobbles diretamente de Plex, Jellyfin, Navidrome, multi-scrobblers, mpdscribble e outras pontes construídas pela comunidade.
Gráficos de tempo estilo pulso
Visualize com que frequência você ouve artistas, álbuns ou faixas específicas ao longo de semanas, meses e anos para identificar redescobertas e maratonas.
Enriquecimento de metadados
Obtenha imagens de artistas e capas de álbuns do Last.fm, Spotify, MusicBrainz e TheAudioDB para que seu painel tenha uma aparência refinada e pronta para usar.
Scrobbling proxy do Last.fm
Encaminhe opcionalmente os scrobbles recebidos para o Last.fm para que seu perfil público existente continue sendo atualizado enquanto você também constrói um arquivo privado.
Por que executar Maloja na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.