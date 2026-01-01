Implante Firefly III com instalação em um clique.
Assuma o controle total das suas finanças pessoais com um sistema de contabilidade de dupla entrada seguro e auto-hospedado.
Escolha um plano VPS para Firefly III
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Firefly III
Firefly III é o padrão ouro para gerenciamento de finanças pessoais auto-hospedado. Ele oferece uma plataforma abrangente para acompanhar sua renda, despesas e orçamentos com a precisão de um software de contabilidade profissional. O sistema de contabilidade de partidas dobradas registra cada transação com contexto completo de origem e destino, criando um livro-razão preciso que você pode auditar a qualquer momento.
Ao auto-hospedar em seu próprio VPS, você elimina o risco de compartilhar dados financeiros sensíveis com agregadores de terceiros, garantindo que seu patrimônio líquido, hábitos de consumo e saldos de contas permaneçam estritamente confidenciais, sem taxas de assinatura e sem mineração de dados.
Firefly III: principais recursos
Contabilidade de Partidas Dobradas
Garanta a precisão financeira com um sistema de nível profissional que rastreia cada centavo em várias contas.
Orçamento Avançado
Defina orçamentos mensais ou anuais complexos e receba indicadores visuais quando estiver se aproximando dos seus limites.
Regras de Automação
Economize tempo criando regras personalizadas que categorizam e marcam transações automaticamente com base em descrições ou valores.
Relatórios Detalhados
Gere gráficos e tabelas informativos para visualizar seu patrimônio líquido, padrões de gastos e o crescimento financeiro ao longo do tempo.
Por que executar Firefly III na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.