Implante o OliveTin com um clique.
Interface web leve e auto-hospedada que expõe comandos shell predefinidos como botões seguros de execução por clique.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com OliveTin
OliveTin é um pequeno serviço Go auto-hospedado que transforma comandos shell predefinidos em botões seguros de 'clicar para executar' em uma interface web. O administrador descreve cada ação em um arquivo de configuração YAML — nome, ícone, comando, argumentos opcionais, diálogo de confirmação opcional — e o OliveTin os renderiza como um painel organizado que qualquer pessoa com acesso pode invocar sem precisar tocar em um terminal.
Auto-hospedar o OliveTin em seu próprio VPS oferece a membros da família não técnicos, colegas de equipe juniores ou telas sensíveis ao toque estilo quiosque um subconjunto controlado de operações que eles podem executar com segurança — reiniciar um serviço travado, enviar um pacote wake-on-lan, atualizar uma biblioteca Plex, iniciar um backup — sem entregar credenciais SSH ou expor a execução arbitrária de comandos. Como o OliveTin executa apenas comandos que você declarou explicitamente, o raio de impacto permanece limitado pelo arquivo de configuração YAML.
OliveTin: principais recursos
Ações definidas em YAML
Descreva cada comando shell no arquivo de configuração do OliveTin com título, ícone, argumentos opcionais e comportamento de execução para renderizar um painel polido.
UI amigável ao toque
Aplicativo responsivo de página única projetado para celulares, tablets e telas sensíveis ao toque montadas na parede — perfeito para automações domésticas estilo quiosque.
Argumento e entradas de dropdown
Transforme comandos complexos em menus suspensos, campos de texto ou alternadores de caixa de seleção para que usuários não técnicos os acionem com os parâmetros corretos sempre.
Diálogos de confirmação
Marque ações sensíveis com confirmações obrigatórias para que comandos perigosos precisem de um clique extra antes de serem executados.
Pequena pegada de recursos
Um único binário Go usa apenas alguns MB de RAM e CPU mínima, ideal para instalar em um VPS junto com serviços auto-hospedados mais pesados.
Webhook e API
Acione ações externamente via webhooks HTTP ou a API REST para integrar o OliveTin em automações, scripts e hubs de automação residencial.
Por que executar OliveTin na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
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