OliveTin é um pequeno serviço Go auto-hospedado que transforma comandos shell predefinidos em botões seguros de 'clicar para executar' em uma interface web. O administrador descreve cada ação em um arquivo de configuração YAML — nome, ícone, comando, argumentos opcionais, diálogo de confirmação opcional — e o OliveTin os renderiza como um painel organizado que qualquer pessoa com acesso pode invocar sem precisar tocar em um terminal.

Auto-hospedar o OliveTin em seu próprio VPS oferece a membros da família não técnicos, colegas de equipe juniores ou telas sensíveis ao toque estilo quiosque um subconjunto controlado de operações que eles podem executar com segurança — reiniciar um serviço travado, enviar um pacote wake-on-lan, atualizar uma biblioteca Plex, iniciar um backup — sem entregar credenciais SSH ou expor a execução arbitrária de comandos. Como o OliveTin executa apenas comandos que você declarou explicitamente, o raio de impacto permanece limitado pelo arquivo de configuração YAML.