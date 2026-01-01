Implante o Overseerr com instalação em um clique.
Ferramenta de gerenciamento e descoberta de solicitações de mídia para Plex com navegação alimentada por TMDb, fluxos de aprovação e integração automática com Sonarr e Radarr.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Overseerr
Overseerr é a principal ferramenta de gerenciamento de solicitações de mídia de código aberto para operadores de servidor Plex. Usuários navegam por uma interface impressionante alimentada pelo TMDb para descobrir e solicitar filmes ou séries de TV; administradores revisam e aprovam essas solicitações, que são então automaticamente atendidas através de Sonarr e Radarr. A autenticação Plex oferece login único sem interrupções, e o scanner de biblioteca previne downloads duplicados verificando o que já está disponível.
Hospedar o Overseerr em seu VPS oferece à sua comunidade Plex um portal refinado e sempre acessível, sem expor ferramentas de automação de backend. Recursos dedicados garantem uma descoberta de mídia rápida com arte em alta resolução, enquanto o armazenamento persistente protege o histórico de solicitações, contas de usuário e configurações de integração entre reinicializações e atualizações.
Overseerr: principais recursos
Plex Login Único
Usuários se autenticam com suas contas Plex e as permissões são sincronizadas automaticamente, assim não há uma camada separada de gerenciamento de usuários para manter.
Integração com Sonarr e Radarr
Solicitações aprovadas são encaminhadas diretamente para Sonarr ou Radarr para download automático e entrega na biblioteca, fechando o ciclo sem intervenção manual.
Interface de Descoberta do TMDb
Uma experiência de navegação visualmente rica, impulsionada pelo The Movie Database, permite que os usuários explorem conteúdo em alta, popular e recomendado antes de fazer solicitações.
Fluxo de Trabalho de Aprovação de Solicitação
Administradores revisam solicitações pendentes através de um painel intuitivo, podendo aprovar, recusar ou definir cotas por usuário para gerenciar a capacidade de armazenamento.
Notificações multi-canal
Mantém os usuários informados sobre o status da solicitação via Discord, Telegram, Slack, e-mail, webhooks, Pushover e muito mais, com cada canal configurável de forma independente.
Por que executar Overseerr na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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