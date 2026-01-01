Overseerr é a principal ferramenta de gerenciamento de solicitações de mídia de código aberto para operadores de servidor Plex. Usuários navegam por uma interface impressionante alimentada pelo TMDb para descobrir e solicitar filmes ou séries de TV; administradores revisam e aprovam essas solicitações, que são então automaticamente atendidas através de Sonarr e Radarr. A autenticação Plex oferece login único sem interrupções, e o scanner de biblioteca previne downloads duplicados verificando o que já está disponível.

Hospedar o Overseerr em seu VPS oferece à sua comunidade Plex um portal refinado e sempre acessível, sem expor ferramentas de automação de backend. Recursos dedicados garantem uma descoberta de mídia rápida com arte em alta resolução, enquanto o armazenamento persistente protege o histórico de solicitações, contas de usuário e configurações de integração entre reinicializações e atualizações.