Implante o Screego com um clique.
Servidor de compartilhamento de tela auto-hospedado com um relay TURN integrado para conexões WebRTC confiáveis através de qualquer firewall.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Screego
Screego é um servidor de compartilhamento de tela de código aberto que permite que equipes colaborem remotamente sem rotear conteúdo sensível da tela através de um SaaS de terceiros. Ele usa WebRTC para streaming de baixa latência e inclui um servidor de retransmissão TURN para que as conexões sejam bem-sucedidas através de firewalls corporativos restritivos e NAT simétrico — eliminando a razão mais comum pela qual o compartilhamento de tela falha em outras ferramentas.
Implantar o Screego em seu próprio VPS oferece um endpoint de compartilhamento de tela permanente sob seu controle total. Sem limites de capacidade de reunião, sem custos de assinatura por host e sem acesso de terceiros ao conteúdo que está sendo compartilhado. Os participantes se juntam via qualquer navegador moderno sem a necessidade de plugins ou downloads.
Screego: principais recursos
Retransmissão TURN Integrada
Screego inclui um servidor TURN/STUN para que as conexões WebRTC sejam bem-sucedidas através de firewalls corporativos e NAT simétrico, sem a necessidade de um serviço de retransmissão externo.
Adesão sem plugins
Espectadores entram nas salas através de um link compartilhado em qualquer navegador moderno — nenhuma extensão, download de cliente ou registro de conta é necessário.
Múltiplas Salas Concorrentes
Execute qualquer número de sessões independentes de compartilhamento de tela simultaneamente, cada uma com seu próprio link de convite e transmissão isolada.
Sem Limites de Capacidade
Hospede sessões ilimitadas com participantes ilimitados — a capacidade é determinada pelos recursos do seu VPS, não por um nível de preço.
Métricas do Prometheus
Exponha um endpoint /metrics para coleta de métricas do Prometheus para rastrear salas ativas, conexões TURN e largura de banda de retransmissão ao longo do tempo.
Por que executar Screego na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.