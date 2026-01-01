Screego é um servidor de compartilhamento de tela de código aberto que permite que equipes colaborem remotamente sem rotear conteúdo sensível da tela através de um SaaS de terceiros. Ele usa WebRTC para streaming de baixa latência e inclui um servidor de retransmissão TURN para que as conexões sejam bem-sucedidas através de firewalls corporativos restritivos e NAT simétrico — eliminando a razão mais comum pela qual o compartilhamento de tela falha em outras ferramentas.

Implantar o Screego em seu próprio VPS oferece um endpoint de compartilhamento de tela permanente sob seu controle total. Sem limites de capacidade de reunião, sem custos de assinatura por host e sem acesso de terceiros ao conteúdo que está sendo compartilhado. Os participantes se juntam via qualquer navegador moderno sem a necessidade de plugins ou downloads.