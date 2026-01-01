Implante o ITFlow com instalação em um clique.
Plataforma PSA de código aberto para MSPs, abrangendo documentação de TI, gerenciamento de tickets, faturamento e gerenciamento de clientes em um único sistema.
Escolha um plano VPS para ITFlow
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com ITFlow
ITFlow é uma plataforma de Automação de Serviços Profissionais (PSA) gratuita e de código aberto, construída especificamente para Provedores de Serviços Gerenciados. Ele consolida documentação de TI, emissão de tickets de suporte, faturamento e cobrança, gerenciamento de clientes e monitoramento de infraestrutura em um único sistema auto-hospedado — eliminando o conjunto disperso de ferramentas separadas que a maioria dos MSPs usa para gerenciar as operações diárias.
Auto-hospedar o ITFlow em um VPS dá ao seu negócio total propriedade de cada registro de cliente, credencial e documento financeiro, sem taxas de licenciamento por técnico ou dados mantidos por fornecedores SaaS de terceiros. No primeiro acesso, um assistente de configuração guia você na criação do perfil da sua empresa e da conta de administrador antes que o sistema seja aberto para o trabalho com clientes.
ITFlow: principais recursos
Central de documentação de TI
Centralize ativos de clientes, credenciais, domínios, certificados SSL e documentação de rede em uma base de conhecimento pesquisável e estruturada.
Sistema de tickets e suporte técnico
Gerencie tickets de suporte desde a criação até a resolução com análise de e-mail para ticket, rastreamento de SLA e registro de tempo do técnico.
Cobrança e faturamento
Gerar orçamentos, enviar faturas, acompanhar despesas e monitorar a receita a partir de um painel de contabilidade integrado, sem uma ferramenta de cobrança separada.
Alertas de domínio e SSL
Monitora automaticamente as datas de expiração para domínios de clientes e certificados SSL e envia alertas antes que as renovações se tornem críticas.
Portal do cliente
Clientes acessam um portal de autoatendimento personalizado para visualizar seus tickets abertos, documentos compartilhados e faturas.
Rastreamento de fornecedores e licenças
Registre licenças de software, contatos de fornecedores e datas de renovação junto com os ativos do cliente aos quais eles pertencem.
Por que executar ITFlow na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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