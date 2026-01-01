ITFlow é uma plataforma de Automação de Serviços Profissionais (PSA) gratuita e de código aberto, construída especificamente para Provedores de Serviços Gerenciados. Ele consolida documentação de TI, emissão de tickets de suporte, faturamento e cobrança, gerenciamento de clientes e monitoramento de infraestrutura em um único sistema auto-hospedado — eliminando o conjunto disperso de ferramentas separadas que a maioria dos MSPs usa para gerenciar as operações diárias.

Auto-hospedar o ITFlow em um VPS dá ao seu negócio total propriedade de cada registro de cliente, credencial e documento financeiro, sem taxas de licenciamento por técnico ou dados mantidos por fornecedores SaaS de terceiros. No primeiro acesso, um assistente de configuração guia você na criação do perfil da sua empresa e da conta de administrador antes que o sistema seja aberto para o trabalho com clientes.