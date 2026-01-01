Implante LibreSpeed com instalação em um clique.
Teste de velocidade de internet auto-hospedado que funciona em qualquer navegador sem Flash, Java ou plugins necessários.
Escolha um plano VPS para LibreSpeed
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com LibreSpeed
LibreSpeed é um teste de velocidade HTML5 leve e de código aberto que mede download, upload, ping e jitter diretamente no navegador. Ao contrário de sites comerciais de teste de velocidade, ele funciona inteiramente em uma infraestrutura que você controla, então você pode publicar um teste de velocidade privado para sua equipe, ISP ou clientes sem enviar tráfego através de servidores de medição de terceiros.
A auto-hospedagem do LibreSpeed em um VPS oferece medições precisas e repetíveis contra um servidor em que você confia, com um banco de dados de resultados por teste que permite comparar a qualidade da conexão ao longo do tempo. Os testes funcionam em qualquer navegador desktop ou móvel moderno, sem etapa de instalação e sem aplicativo cliente.
LibreSpeed: principais recursos
Teste de navegador sem instalação
HTML5 e JavaScript puros — funciona em qualquer navegador moderno em desktop ou celular, sem Flash, Java ou download necessário.
Download, upload, ping, jitter
Relata todas as quatro métricas padrão com duração de teste configurável e contagens de conexão simultâneas para resultados precisos.
Banco de dados de resultados
O back-end integrado SQLite ou MySQL armazena cada execução de teste com carimbo de data/hora, IP e ISP para que você possa acompanhar as mudanças ao longo do tempo.
Marca personalizável
Edite o HTML de front-end, troque o logo e aplique seu próprio tema para entregar um teste de velocidade totalmente personalizado para sua organização.
Consulta de IP e ISP
A integração opcional do ipinfo.io enriquece cada resultado com o ISP, organização e localização aproximada do visitante.
Por que executar LibreSpeed na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
Explore mais aplicativos para implantar
Anki Sync Server Enhanced
Servidor de sincronização Anki auto-hospedado com suporte a múltiplos usuários, backups e painel web