LibreSpeed é um teste de velocidade HTML5 leve e de código aberto que mede download, upload, ping e jitter diretamente no navegador. Ao contrário de sites comerciais de teste de velocidade, ele funciona inteiramente em uma infraestrutura que você controla, então você pode publicar um teste de velocidade privado para sua equipe, ISP ou clientes sem enviar tráfego através de servidores de medição de terceiros.

A auto-hospedagem do LibreSpeed em um VPS oferece medições precisas e repetíveis contra um servidor em que você confia, com um banco de dados de resultados por teste que permite comparar a qualidade da conexão ao longo do tempo. Os testes funcionam em qualquer navegador desktop ou móvel moderno, sem etapa de instalação e sem aplicativo cliente.