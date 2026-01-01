Apache IoTDB é um banco de dados de séries temporais construído especificamente para a Internet das Coisas, projetado desde o início para cargas de trabalho de IoT industrial, onde bilhões de pontos de dados chegam todos os dias de milhões de sensores. Seu formato TsFile colunar leve atinge taxas de compressão que bancos de dados relacionais típicos não conseguem alcançar, enquanto consultas analíticas em microssegundos e um esquema de dispositivo baseado em árvore modelam a forma como o equipamento industrial real é realmente estruturado.

Auto-hospedar o Apache IoTDB em seu VPS oferece a projetos de manufatura, energia, transporte e cidades inteligentes um backend de telemetria privado que se integra nativamente com Grafana, Spark, Flink, Kafka e MQTT — sem pagar taxas por métrica e sem enviar dados de sensores para nuvens de terceiros.