Implante Apache IoTDB com um clique.
Banco de dados de séries temporais para IoT Industrial, oferecendo ingestão de alto rendimento, consultas em frações de segundo e compressão ultra-alta na borda.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Apache IoTDB
Apache IoTDB é um banco de dados de séries temporais construído especificamente para a Internet das Coisas, projetado desde o início para cargas de trabalho de IoT industrial, onde bilhões de pontos de dados chegam todos os dias de milhões de sensores. Seu formato TsFile colunar leve atinge taxas de compressão que bancos de dados relacionais típicos não conseguem alcançar, enquanto consultas analíticas em microssegundos e um esquema de dispositivo baseado em árvore modelam a forma como o equipamento industrial real é realmente estruturado.
Auto-hospedar o Apache IoTDB em seu VPS oferece a projetos de manufatura, energia, transporte e cidades inteligentes um backend de telemetria privado que se integra nativamente com Grafana, Spark, Flink, Kafka e MQTT — sem pagar taxas por métrica e sem enviar dados de sensores para nuvens de terceiros.
Apache IoTDB: principais recursos
Armazenamento colunar TsFile
Formato de armazenamento colunar projetado especificamente e otimizado para dados de séries temporais oferece taxas de compressão de até 20:1 em comparação com bancos de dados tradicionais.
Ingestão de alta vazão
Gerencia milhões de gravações por segundo de dispositivos IoT de baixa potência usando uma árvore de mesclagem estruturada em log, projetada para cargas de trabalho com muitas gravações.
Esquema de dispositivo baseado em árvore
Modelo de caminho hierárquico espelha como fábricas e frotas organizam sensores, com curingas difusos para consultas de agregação entre dispositivos.
Suporte a protocolo nativo
A ingestão JDBC, Thrift RPC, REST API V2 e MQTT permite que qualquer dispositivo, painel ou ferramenta de análise se conecte sem adaptadores personalizados.
Grafana e Spark prontos
Conectores oficiais para Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka e Hadoop transformam o IoTDB em um backend de série temporal plug-and-play para pipelines existentes.
Por que executar Apache IoTDB na Hostinger?
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Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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