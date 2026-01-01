Implante ClickHouse com instalação em um clique.
Banco de dados OLAP colunar de código aberto projetado para análises em tempo real em bilhões de linhas com latência de consulta de milissegundos.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com ClickHouse
ClickHouse é um sistema de gerenciamento de banco de dados colunar de código aberto, construído especificamente para processamento analítico online — executando consultas de agregação sobre bilhões de linhas em milissegundos sem cubos pré-computados ou visões materializadas. Originalmente desenvolvido na Yandex e agora mantido pela ClickHouse Inc., ele alimenta plataformas de análise, backends de observabilidade e pipelines de eventos de produtos em empresas, desde startups até Cloudflare, Uber e eBay.
Hospedar o ClickHouse em seu VPS oferece a backends de aplicativos, painéis de análise e ferramentas de observabilidade uma camada de consulta de alto desempenho para dados de log, métricas, eventos de usuário e cargas de trabalho de séries temporais. A interface Play UI integrada fornece uma interface de consulta baseada em navegador para que os analistas possam escrever SQL sem instalar um cliente de desktop.
ClickHouse: principais recursos
Armazenamento colunar
A compressão por coluna e o layout de disco oferecem taxas de compressão de 10 a 100 vezes e consultas de agregação dramaticamente mais rápidas do que bancos de dados orientados a linhas.
Família de mecanismos MergeTree
Mecanismos de tabela especializados para séries temporais, dados replicados, agregações de soma e cargas de trabalho de grafo otimizam o armazenamento e as consultas por caso de uso.
Play UI integrada
Execute consultas SQL ad-hoc diretamente do navegador em /play com destaque de sintaxe, histórico de consultas e visualização de resultados.
Visualizações materializadas
Tabelas pré-agregadas com manutenção incremental permitem que você atenda a consultas de painel em bilhões de linhas com latência de sub-segundo.
Distribuído e replicado
Suporte nativo para fragmentação entre nós e replicação de tabelas para alta disponibilidade sem serviços de coordenação externos.
Por que executar ClickHouse na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.