ClickHouse é um sistema de gerenciamento de banco de dados colunar de código aberto, construído especificamente para processamento analítico online — executando consultas de agregação sobre bilhões de linhas em milissegundos sem cubos pré-computados ou visões materializadas. Originalmente desenvolvido na Yandex e agora mantido pela ClickHouse Inc., ele alimenta plataformas de análise, backends de observabilidade e pipelines de eventos de produtos em empresas, desde startups até Cloudflare, Uber e eBay.

Hospedar o ClickHouse em seu VPS oferece a backends de aplicativos, painéis de análise e ferramentas de observabilidade uma camada de consulta de alto desempenho para dados de log, métricas, eventos de usuário e cargas de trabalho de séries temporais. A interface Play UI integrada fornece uma interface de consulta baseada em navegador para que os analistas possam escrever SQL sem instalar um cliente de desktop.