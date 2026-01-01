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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com ClickHouse

ClickHouse é um sistema de gerenciamento de banco de dados colunar de código aberto, construído especificamente para processamento analítico online — executando consultas de agregação sobre bilhões de linhas em milissegundos sem cubos pré-computados ou visões materializadas. Originalmente desenvolvido na Yandex e agora mantido pela ClickHouse Inc., ele alimenta plataformas de análise, backends de observabilidade e pipelines de eventos de produtos em empresas, desde startups até Cloudflare, Uber e eBay.

Hospedar o ClickHouse em seu VPS oferece a backends de aplicativos, painéis de análise e ferramentas de observabilidade uma camada de consulta de alto desempenho para dados de log, métricas, eventos de usuário e cargas de trabalho de séries temporais. A interface Play UI integrada fornece uma interface de consulta baseada em navegador para que os analistas possam escrever SQL sem instalar um cliente de desktop.

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O que você pode criar com {name}

ClickHouse: principais recursos

Armazenamento colunar

A compressão por coluna e o layout de disco oferecem taxas de compressão de 10 a 100 vezes e consultas de agregação dramaticamente mais rápidas do que bancos de dados orientados a linhas.

Família de mecanismos MergeTree

Mecanismos de tabela especializados para séries temporais, dados replicados, agregações de soma e cargas de trabalho de grafo otimizam o armazenamento e as consultas por caso de uso.

Play UI integrada

Execute consultas SQL ad-hoc diretamente do navegador em /play com destaque de sintaxe, histórico de consultas e visualização de resultados.

Visualizações materializadas

Tabelas pré-agregadas com manutenção incremental permitem que você atenda a consultas de painel em bilhões de linhas com latência de sub-segundo.

Distribuído e replicado

Suporte nativo para fragmentação entre nós e replicação de tabelas para alta disponibilidade sem serviços de coordenação externos.

Por que executar ClickHouse na Hostinger?

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Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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