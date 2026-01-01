Implante o Matomo com instalação em um clique.
Plataforma líder de análise web de código aberto, confiável para mais de 1 milhão de sites, com propriedade total dos dados e conformidade com a GDPR.
Escolha um plano VPS para Matomo
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Matomo
Matomo é a principal plataforma de análise web de código aberto do mundo, utilizada por mais de 1 milhão de sites em mais de 190 países. Como uma alternativa ao Google Analytics focada em privacidade, ele oferece análises detalhadas de visitantes, rastreamento de conversões, mapas de calor, gravações de sessão e testes A/B, mantendo 100% dos seus dados em sua própria infraestrutura. Nenhum terceiro recebe os dados dos seus visitantes, e o rastreamento permanece preciso mesmo quando bloqueadores de anúncios bloqueiam scripts de análise em nuvem.
Auto-hospedar o Matomo em seu VPS significa sites ilimitados, sem taxas por visitante e total conformidade com GDPR, HIPAA e outras regulamentações de residência de dados — tornando-o a plataforma de análise preferida para organizações que não podem enviar dados de visitantes a fornecedores externos.
Matomo: principais recursos
Propriedade Total dos Dados
Todos os dados dos visitantes permanecem na sua infraestrutura — sem compartilhamento com terceiros, sem perfil de rede de anúncios e sem acesso de fornecedores aos seus dados analíticos.
Conformidade com o GDPR
Controles de privacidade integrados, gerenciamento de consentimento e ferramentas de anonimização de dados facilitam a conformidade regulatória.
Rastreamento de Conversão
Meça metas, funis e atribuição em toda a jornada do seu visitante para entender o que gera conversões.
Mapas de calor e Gravações de Sessões
Veja onde os usuários clicam, rolam e hesitam com mapas de calor visuais e sessões de navegação gravadas.
Análise de desempenho de loja virtual
Acompanhe a receita, o desempenho do produto, o abandono de carrinho e o valor vitalício do cliente com relatórios dedicados de e-commerce.
Sites Ilimitados
Acompanhe quantos sites você precisar de uma única instância do Matomo, sem taxas por site ou upgrades de plano.
Por que executar Matomo na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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Ackee é uma ferramenta de análise Node.js auto-hospedada para rastreamento de sites com foco em privacidade.