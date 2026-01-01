Matomo é a principal plataforma de análise web de código aberto do mundo, utilizada por mais de 1 milhão de sites em mais de 190 países. Como uma alternativa ao Google Analytics focada em privacidade, ele oferece análises detalhadas de visitantes, rastreamento de conversões, mapas de calor, gravações de sessão e testes A/B, mantendo 100% dos seus dados em sua própria infraestrutura. Nenhum terceiro recebe os dados dos seus visitantes, e o rastreamento permanece preciso mesmo quando bloqueadores de anúncios bloqueiam scripts de análise em nuvem.

Auto-hospedar o Matomo em seu VPS significa sites ilimitados, sem taxas por visitante e total conformidade com GDPR, HIPAA e outras regulamentações de residência de dados — tornando-o a plataforma de análise preferida para organizações que não podem enviar dados de visitantes a fornecedores externos.