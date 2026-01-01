Implante Wizarr com instalação em um clique.
Sistema de convite e gerenciamento de usuários para Plex, Jellyfin e Emby com integração guiada e controles de acesso.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Wizarr
Wizarr é um sistema de gerenciamento de convites e usuários auto-hospedado para servidores de mídia Plex, Jellyfin e Emby. Ele gera links de convite seguros e compartilháveis com datas de expiração configuráveis, restrições de acesso à biblioteca e limites de duração da conta, e então guia novos usuários por um fluxo de integração assistido para se conectarem rapidamente.
Hospedar o Wizarr junto com seu servidor de mídia lhe dá controle granular sobre quem tem acesso e por quanto tempo, sem gerenciar manualmente as contas de usuário no painel de administração de cada servidor de mídia. O rastreamento de convites, o gerenciamento de sessões e as ferramentas de membros em massa tornam a administração de uma biblioteca de mídia compartilhada prática em qualquer escala.
Wizarr: principais recursos
Links de convite
Gerar URLs de convite únicos com datas de expiração e limites de uso para compartilhar acesso controlado ao seu servidor de mídia.
Restrições da biblioteca
Restrinja usuários convidados a bibliotecas específicas para que os convidados acessem apenas o conteúdo que você compartilhou explicitamente com eles.
Integração guiada do usuário
Novos convidados seguem um guia de configuração passo a passo que os orienta a criar uma conta e conectar seu aplicativo de mídia.
Suporte multi-servidor
Gerencie usuários em servidores Plex, Jellyfin e Emby a partir de um único painel Wizarr.
Acompanhamento de convites
Monitore quais convites foram usados, quando e por quem para manter sua lista de membros precisa e atualizada.
Por que executar Wizarr na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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