Wizarr é um sistema de gerenciamento de convites e usuários auto-hospedado para servidores de mídia Plex, Jellyfin e Emby. Ele gera links de convite seguros e compartilháveis com datas de expiração configuráveis, restrições de acesso à biblioteca e limites de duração da conta, e então guia novos usuários por um fluxo de integração assistido para se conectarem rapidamente.

Hospedar o Wizarr junto com seu servidor de mídia lhe dá controle granular sobre quem tem acesso e por quanto tempo, sem gerenciar manualmente as contas de usuário no painel de administração de cada servidor de mídia. O rastreamento de convites, o gerenciamento de sessões e as ferramentas de membros em massa tornam a administração de uma biblioteca de mídia compartilhada prática em qualquer escala.