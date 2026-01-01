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O que você pode criar com Atomic Server

Atomic Server é um CMS headless de código aberto e banco de dados de grafo construído sobre Atomic Data, um subconjunto rigoroso de RDF que dá a cada pedaço de conteúdo um esquema tipado e uma URL estável. Ao contrário dos CMSs tradicionais que armazenam blobs opacos, o Atomic Server armazena dados estruturados e vinculados que podem ser consultados, validados e sincronizados em tempo real entre os clientes.

Hospedar o Atomic Server em seu próprio VPS mantém seu grafo de conhecimento, documentos e tabelas sob seu controle total, sem dependência de fornecedor ou taxas por usuário. WebSockets integrados transmitem atualizações em tempo real para cada cliente conectado, tornando-o uma base sólida para ferramentas colaborativas, wikis internos e aplicativos personalizados que precisam de um backend estruturado e em tempo real.

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O que você pode criar com {name}

Atomic Server: principais recursos

Sincronização em tempo real

WebSockets integrados enviam as alterações para cada cliente conectado instantaneamente, assim, a edição colaborativa e os painéis em tempo real funcionam sem infraestrutura adicional.

Grafo de conhecimento tipado

Cada recurso possui um esquema e uma URL única baseada em Atomic Data, proporcionando ao seu conteúdo validação, vinculação e capacidade de consulta que os armazenamentos de documentos planos não conseguem igualar.

Poderoso editor de tabelas

Edite registros estruturados em uma interface de usuário semelhante a uma planilha com colunas tipadas, referências e validação — uma interface familiar para colaboradores não técnicos.

Pesquisa de texto completo

A pesquisa de texto completo integrada indexa automaticamente cada recurso, tornando grandes bases de conhecimento instantaneamente pesquisáveis sem configurar um mecanismo separado.

SDKs de JS, React, Svelte

Bibliotecas cliente oficiais permitem que desenvolvedores criem front-ends e aplicativos personalizados que leem, escrevem e se inscrevem em alterações em tempo real através de uma API tipada.

Por que executar Atomic Server na Hostinger?

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Maxim Shishkin
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