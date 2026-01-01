Implante o Atomic Server com instalação em um clique.
CMS headless de código aberto em tempo real e banco de dados de grafo para bases de conhecimento colaborativas e conteúdo estruturado.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Atomic Server
Atomic Server é um CMS headless de código aberto e banco de dados de grafo construído sobre Atomic Data, um subconjunto rigoroso de RDF que dá a cada pedaço de conteúdo um esquema tipado e uma URL estável. Ao contrário dos CMSs tradicionais que armazenam blobs opacos, o Atomic Server armazena dados estruturados e vinculados que podem ser consultados, validados e sincronizados em tempo real entre os clientes.
Hospedar o Atomic Server em seu próprio VPS mantém seu grafo de conhecimento, documentos e tabelas sob seu controle total, sem dependência de fornecedor ou taxas por usuário. WebSockets integrados transmitem atualizações em tempo real para cada cliente conectado, tornando-o uma base sólida para ferramentas colaborativas, wikis internos e aplicativos personalizados que precisam de um backend estruturado e em tempo real.
Atomic Server: principais recursos
Sincronização em tempo real
WebSockets integrados enviam as alterações para cada cliente conectado instantaneamente, assim, a edição colaborativa e os painéis em tempo real funcionam sem infraestrutura adicional.
Grafo de conhecimento tipado
Cada recurso possui um esquema e uma URL única baseada em Atomic Data, proporcionando ao seu conteúdo validação, vinculação e capacidade de consulta que os armazenamentos de documentos planos não conseguem igualar.
Poderoso editor de tabelas
Edite registros estruturados em uma interface de usuário semelhante a uma planilha com colunas tipadas, referências e validação — uma interface familiar para colaboradores não técnicos.
Pesquisa de texto completo
A pesquisa de texto completo integrada indexa automaticamente cada recurso, tornando grandes bases de conhecimento instantaneamente pesquisáveis sem configurar um mecanismo separado.
SDKs de JS, React, Svelte
Bibliotecas cliente oficiais permitem que desenvolvedores criem front-ends e aplicativos personalizados que leem, escrevem e se inscrevem em alterações em tempo real através de uma API tipada.
Por que executar Atomic Server na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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