Atomic Server é um CMS headless de código aberto e banco de dados de grafo construído sobre Atomic Data, um subconjunto rigoroso de RDF que dá a cada pedaço de conteúdo um esquema tipado e uma URL estável. Ao contrário dos CMSs tradicionais que armazenam blobs opacos, o Atomic Server armazena dados estruturados e vinculados que podem ser consultados, validados e sincronizados em tempo real entre os clientes.

Hospedar o Atomic Server em seu próprio VPS mantém seu grafo de conhecimento, documentos e tabelas sob seu controle total, sem dependência de fornecedor ou taxas por usuário. WebSockets integrados transmitem atualizações em tempo real para cada cliente conectado, tornando-o uma base sólida para ferramentas colaborativas, wikis internos e aplicativos personalizados que precisam de um backend estruturado e em tempo real.