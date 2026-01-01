Implante o pygeoapi com um clique.
Servidor Python implementando o conjunto de padrões OGC API para publicação de dados geoespaciais via HTTP.
Escolha um plano VPS para pygeoapi
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com pygeoapi
pygeoapi é uma implementação Python de código aberto dos padrões OGC API (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) que transforma conjuntos de dados geoespaciais em uma API RESTful detectável e navegável. Ele inclui um navegador HTML integrado para que não-desenvolvedores possam navegar por coleções, inspecionar itens em um mapa e baixar GeoJSON sem escrever uma única requisição.
Hospedar o pygeoapi em seu próprio VPS coloca você no controle total de quais conjuntos de dados são expostos, onde eles residem e quem pode consultá-los. Conecte PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB ou fontes WFS/WMS remotas, e publique-os sob seu próprio domínio com HTTPS gerenciado pelo proxy Traefik incluído.
pygeoapi: principais recursos
Padrões da OGC API
Implementa OGC API Recursos, Coberturas, Mosaicos, Registros, Processos e Recuperação de Dados Ambientais com base em um único arquivo de configuração.
Navegador HTML integrado
Cada coleção, item e processo pode ser navegado pela interface web com um mapa interativo do Leaflet e JSON formatado.
Muitos backends de dados
Serve PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, Elasticsearch, MongoDB, CSV, GeoJSON e fontes WFS remotas através de provedores unificados.
documentação OpenAPI
Uma descrição OpenAPI 3.0 e uma UI Swagger/Redoc são gerados automaticamente a partir da configuração para que os clientes possam se integrar rapidamente.
Processamento geoespacial
Exponha funções Python como Processos da API OGC para executar transformações sob demanda, análises e trabalhos de ETL em seus dados publicados.
STAC e catálogos de metadados
Publique catálogos de imagens e registros compatíveis com STAC para que os parceiros possam pesquisar e rastrear seus acervos geoespaciais programaticamente.
Por que executar pygeoapi na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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