pygeoapi é uma implementação Python de código aberto dos padrões OGC API (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) que transforma conjuntos de dados geoespaciais em uma API RESTful detectável e navegável. Ele inclui um navegador HTML integrado para que não-desenvolvedores possam navegar por coleções, inspecionar itens em um mapa e baixar GeoJSON sem escrever uma única requisição.

Hospedar o pygeoapi em seu próprio VPS coloca você no controle total de quais conjuntos de dados são expostos, onde eles residem e quem pode consultá-los. Conecte PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB ou fontes WFS/WMS remotas, e publique-os sob seu próprio domínio com HTTPS gerenciado pelo proxy Traefik incluído.