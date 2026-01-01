Implante dashdot com instalação em um clique.
Painel de servidor minimalista mostrando estatísticas de CPU, RAM, armazenamento e rede em tempo real com um design glassmorphic moderno.
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O que você pode criar com dashdot
O dashdot é um painel de servidor leve e de código aberto, criado para auto-hospedeiros que desejam uma bela visão geral dos sinais vitais do seu VPS. Ao contrário de pilhas de monitoramento completas que exigem bancos de dados, agentes e configuração complexa, o dashdot funciona como um único contêiner — basta implantá-lo e sua carga de CPU, uso de RAM, capacidade de armazenamento e taxa de transferência de rede aparecem instantaneamente, sem nenhuma configuração.
A interface glassmórfica foi projetada para ser fixada em uma aba do navegador ou exibida em uma tela montada na parede. Como ele lê as métricas do sistema diretamente do host, tudo permanece em sua própria infraestrutura — sem telemetria externa, sem contas necessárias, sem dados saindo do seu servidor.
dashdot: principais recursos
Métricas de sistema em tempo real
A carga da CPU em tempo real, o uso de RAM, a capacidade de armazenamento e a taxa de transferência de rede são atualizados continuamente para que você sempre veja o estado atual do seu servidor num relance.
Implementação sem configuração
Sem banco de dados, sem agentes, sem assistente de configuração — um contêiner inicia e as estatísticas do seu servidor aparecem imediatamente sem nenhuma configuração manual.
Monitoramento da temperatura da CPU
Sensores de temperatura de hardware são lidos diretamente do host, fornecendo um aviso antecipado de problemas térmicos antes que afetem o desempenho.
Design glassmórfico
A interface de vidro fosco foi projetada para ser fixada em uma aba do navegador ou exibida em um monitor dedicado como um painel de status de servidor em tempo real.
Pegada leve
dashdot usa o mínimo de CPU e RAM próprias, assim a sobrecarga de monitoramento não afeta significativamente os recursos que está medindo.
Por que executar dashdot na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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