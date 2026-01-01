O dashdot é um painel de servidor leve e de código aberto, criado para auto-hospedeiros que desejam uma bela visão geral dos sinais vitais do seu VPS. Ao contrário de pilhas de monitoramento completas que exigem bancos de dados, agentes e configuração complexa, o dashdot funciona como um único contêiner — basta implantá-lo e sua carga de CPU, uso de RAM, capacidade de armazenamento e taxa de transferência de rede aparecem instantaneamente, sem nenhuma configuração.

A interface glassmórfica foi projetada para ser fixada em uma aba do navegador ou exibida em uma tela montada na parede. Como ele lê as métricas do sistema diretamente do host, tudo permanece em sua própria infraestrutura — sem telemetria externa, sem contas necessárias, sem dados saindo do seu servidor.