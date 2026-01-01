Deploy Jupyter Notebook in one click installation.
Interactive web environment for writing and executing live code, data analysis, and visualizations in one document.
Escolha um plano VPS para Jupyter Notebook
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Jupyter Notebook
Jupyter Notebook is the cornerstone tool for interactive computing, combining executable code cells, rich text, mathematical equations, and inline visualizations in a single shareable document. It is the standard environment for data science, machine learning experimentation, and reproducible research across academia and industry.
Self-hosting Jupyter Notebook on a VPS removes cloud execution limits, protects sensitive datasets from third-party platforms, and gives you persistent storage that survives container restarts — so your notebooks, datasets, and experiment results are always where you left them.
Jupyter Notebook: principais recursos
Live Code Execution
Run Python code cell-by-cell with immediate output, making iterative data exploration and debugging fast and intuitive.
Inline Visualizations
Render Matplotlib, Seaborn, and Plotly charts directly in the notebook alongside the code that generates them.
Reproducible Research
Combine code, Markdown explanations, and LaTeX equations in one document that captures both the analysis and the reasoning behind it.
Persistent Storage
Notebooks and datasets persist in a dedicated volume across container restarts, ensuring your work is never lost between sessions.
Token-Based Access
Protect your notebook environment with a configurable access token, keeping your data and code private on your public VPS.
Por que executar Jupyter Notebook na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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