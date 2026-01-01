Implante o LimeSurvey com um clique.
Plataforma de pesquisa online profissional para criar questionários e coletar dados.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com LimeSurvey
O LimeSurvey é uma plataforma de pesquisa de código aberto líder que permite a pesquisadores, empresas e instituições criar questionários online profissionais. Ele suporta mais de 80 idiomas, lógica de ramificação avançada, gerenciamento de participantes e opções abrangentes de exportação de dados, incluindo formatos SPSS e Excel.
Com seus extensos tipos de perguntas, temas personalizados e arquitetura de plugins, o LimeSurvey oferece recursos de pesquisa de nível empresarial sem taxas de assinatura. Este template inclui MariaDB para armazenamento de dados confiável, Redis para gerenciamento rápido de sessões e roteamento HTTPS Traefik para envios de pesquisa seguros.
LimeSurvey: principais recursos
Tipos de Perguntas Avançadas
Escolha entre mais de 28 tipos de perguntas, incluindo perguntas de matriz, classificação, upload de arquivo e baseadas em equações, para qualquer cenário de pesquisa.
Lógica de Ramificação
Crie pesquisas dinâmicas que mostram ou ocultam perguntas com base em respostas anteriores usando um poderoso gerenciador de expressões.
Pesquisas multilíngues
Crie pesquisas em mais de 80 idiomas com suporte automático a texto da direita para a esquerda para uma coleta de dados verdadeiramente global.
Exportação e Análise de Dados
Exporte os resultados para formatos SPSS, R, Excel e CSV com estatísticas, gráficos e ferramentas de tabulação cruzada integrados.
Gerenciamento de Participantes
Acompanhe os respondentes com acesso baseado em token, envie lembretes e controle cotas para uma administração precisa da pesquisa.
Por que executar LimeSurvey na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
Explore mais aplicativos para implantar
Anki Sync Server Enhanced
Servidor de sincronização Anki auto-hospedado com suporte a múltiplos usuários, backups e painel web