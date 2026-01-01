LibreChat é uma alternativa auto-hospedada ao ChatGPT com mais de 15.000 estrelas no GitHub, que oferece uma interface única e aprimorada para interagir com múltiplos provedores de IA. Ele suporta modelos OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI e modelos hospedados localmente via Ollama — tudo a partir de uma única implantação, sem precisar alternar entre diferentes painéis de fornecedores.

Este template agrupa a pilha completa do LibreChat: MongoDB para armazenamento de conversas, MeiliSearch para pesquisa de histórico de chat em texto completo e um banco de dados vetorial PostgreSQL para consultas de documentos RAG. Executá-lo em seu próprio VPS mantém conversas sensíveis em sua infraestrutura, enquanto oferece controle total sobre chaves de API, acesso de usuário e gerenciamento de custos.