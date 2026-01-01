Implante LibreChat com instalação de um clique.
Plataforma de chat com IA de código aberto, fornecendo uma interface unificada para OpenAI, Anthropic, Google Gemini e modelos locais.
Escolha um plano VPS para LibreChat
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com LibreChat
LibreChat é uma alternativa auto-hospedada ao ChatGPT com mais de 15.000 estrelas no GitHub, que oferece uma interface única e aprimorada para interagir com múltiplos provedores de IA. Ele suporta modelos OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI e modelos hospedados localmente via Ollama — tudo a partir de uma única implantação, sem precisar alternar entre diferentes painéis de fornecedores.
Este template agrupa a pilha completa do LibreChat: MongoDB para armazenamento de conversas, MeiliSearch para pesquisa de histórico de chat em texto completo e um banco de dados vetorial PostgreSQL para consultas de documentos RAG. Executá-lo em seu próprio VPS mantém conversas sensíveis em sua infraestrutura, enquanto oferece controle total sobre chaves de API, acesso de usuário e gerenciamento de custos.
LibreChat: principais recursos
Acesso IA Multi-provedor
Conecte OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI e modelos Ollama locais e alterne entre eles em uma única sessão de chat.
Consultas de Documentos RAG
Faça upload de documentos e consulte-os com qualquer modelo de IA conectado usando o pipeline de recuperação integrado alimentado por pgvector.
Pesquisa de Conversa
Encontre conversas anteriores instantaneamente com pesquisa de texto completo alimentada por MeiliSearch em todo o seu histórico de conversas.
Gerenciamento de usuários
Cadastre múltiplos usuários com login de e-mail/senha, gerencie centralmente o acesso à chave de API e acompanhe o consumo de token por usuário.
Privacidade Completa
Todas as conversas de IA e documentos enviados permanecem no seu VPS — sem coleta de dados de terceiros além das APIs do provedor de IA que você escolher.
Por que executar LibreChat na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.