Pulsarr conecta as listas de reprodução do Plex com Sonarr e Radarr, transformando cada toque em "Adicionar à Lista de Reprodução" dentro do aplicativo Plex em uma solicitação de download automatizada — sem um segundo front-end, sem logins separados e sem convites por usuário. Ele monitora o Plex em tempo real para usuários do Plex Pass e recorre à sondagem escalonada para todos os outros, então direciona cada título para a instância correta de Sonarr ou Radarr com base nas regras que você definir.

Hospedar o Pulsarr por conta própria em seu próprio VPS mantém os dados da lista de reprodução, as permissões de usuário e as chaves de API arr sob seu controle. Fluxos de trabalho de aprovação, cotas por usuário, notificações do Discord e a sincronização de rótulos do Plex funcionam continuamente sem depender de um servidor doméstico permanecer online.