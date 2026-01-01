Implante Pulsarr com instalação em um clique.
Monitor de lista de reprodução do Plex em tempo real que sincroniza com Sonarr e Radarr, com regras inteligentes de roteamento de conteúdo.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Pulsarr
Pulsarr conecta as listas de reprodução do Plex com Sonarr e Radarr, transformando cada toque em "Adicionar à Lista de Reprodução" dentro do aplicativo Plex em uma solicitação de download automatizada — sem um segundo front-end, sem logins separados e sem convites por usuário. Ele monitora o Plex em tempo real para usuários do Plex Pass e recorre à sondagem escalonada para todos os outros, então direciona cada título para a instância correta de Sonarr ou Radarr com base nas regras que você definir.
Hospedar o Pulsarr por conta própria em seu próprio VPS mantém os dados da lista de reprodução, as permissões de usuário e as chaves de API arr sob seu controle. Fluxos de trabalho de aprovação, cotas por usuário, notificações do Discord e a sincronização de rótulos do Plex funcionam continuamente sem depender de um servidor doméstico permanecer online.
Pulsarr: principais recursos
Sincronização da lista de observação em tempo real
Adições à lista de observação de usuários do Plex Pass acionam solicitações instantâneas do Sonarr ou Radarr, com sondagem escalonada cobrindo contas que não são Pass.
Roteamento inteligente de conteúdo
Crie regras E/OU usando gênero, usuário, idioma, ano, certificação, classificações ou serviço de streaming para rotear o conteúdo para a instância arr correta.
Aprovação e cotas
Retenha as solicitações para aprovação do administrador e aplique limites diários, semanais ou mensais por usuário para manter as filas de download sob controle.
Integração de bot do Discord
Gerencie aprovações, visualize o status das solicitações e acione ações diretamente do Discord usando comandos slash interativos.
Suporte a múltiplas instâncias
Distribua conteúdo entre múltiplas instâncias Sonarr e Radarr com marcação sincronizada para que você sempre saiba qual usuário solicitou o quê.
Notificações flexíveis
Envie atualizações através de notificações push móveis do Plex, Discord, webhooks, ou mais de 80 serviços via Apprise quando o conteúdo chegar à sua biblioteca.
Por que executar Pulsarr na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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