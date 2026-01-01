Plik é uma plataforma de compartilhamento de arquivos temporários de código aberto que permite que você faça upload de arquivos e compartilhe links seguros e com prazo de validade com qualquer pessoa — sem depender de serviços de nuvem de terceiros. Desenvolvida com privacidade e flexibilidade em mente, ela suporta uploads protegidos por senha, links de download de uso único que desaparecem após o primeiro acesso, e criptografia de ponta a ponta usando o protocolo age.

Hospedar o Plik em seu VPS significa que seus arquivos permanecem em uma infraestrutura que você controla, com períodos de retenção configuráveis e limites de tamanho de arquivo. A moderna interface web Vue 3 facilita o gerenciamento de uploads, enquanto o cliente CLI integrado permite transferências de arquivos por script de qualquer plataforma.