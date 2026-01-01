Implante Plik com instalação de um clique.
Plataforma de compartilhamento temporário de arquivos auto-hospedada e escalável — como o WeTransfer, mas sob seu controle total.
Escolha um plano VPS para Plik
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Plik
Plik é uma plataforma de compartilhamento de arquivos temporários de código aberto que permite que você faça upload de arquivos e compartilhe links seguros e com prazo de validade com qualquer pessoa — sem depender de serviços de nuvem de terceiros. Desenvolvida com privacidade e flexibilidade em mente, ela suporta uploads protegidos por senha, links de download de uso único que desaparecem após o primeiro acesso, e criptografia de ponta a ponta usando o protocolo age.
Hospedar o Plik em seu VPS significa que seus arquivos permanecem em uma infraestrutura que você controla, com períodos de retenção configuráveis e limites de tamanho de arquivo. A moderna interface web Vue 3 facilita o gerenciamento de uploads, enquanto o cliente CLI integrado permite transferências de arquivos por script de qualquer plataforma.
Plik: principais recursos
Links de arquivo com expiração
Defina um tempo de vida personalizado para cada upload, para que os arquivos compartilhados expirem e sejam excluídos automaticamente, mantendo seu armazenamento limpo.
Downloads únicos
Gerar links de uso único que se autodestroem após o primeiro download, garantindo que os arquivos cheguem apenas ao destinatário pretendido.
Uploads protegidos por senha
Proteja uploads individuais com uma senha para que apenas destinatários com as credenciais corretas possam acessar os arquivos compartilhados.
Criptografia de ponta a ponta
Criptografe arquivos no lado do cliente usando o protocolo age antes do upload para que nem mesmo o operador do servidor possa ler o conteúdo.
Múltiplos backends de armazenamento
Armazene arquivos localmente ou conecte-se ao S3, Google Cloud Storage ou OpenStack Swift para escalar a capacidade sem limites.
Suporte ao cliente CLI
Carregue e gerencie arquivos diretamente do terminal usando o cliente CLI Go multiplataforma, permitindo transferências automatizadas e por script.
Por que executar Plik na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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Servidor auto-hospedado para listagem de arquivos e WebDAV, com suporte a mais de 30 backends de armazenamento
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AnonUpload é uma aplicação de compartilhamento anônimo e seguro, sem dependência de banco de dados