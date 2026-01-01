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Processadores AMD EPYC
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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Plik

Plik é uma plataforma de compartilhamento de arquivos temporários de código aberto que permite que você faça upload de arquivos e compartilhe links seguros e com prazo de validade com qualquer pessoa — sem depender de serviços de nuvem de terceiros. Desenvolvida com privacidade e flexibilidade em mente, ela suporta uploads protegidos por senha, links de download de uso único que desaparecem após o primeiro acesso, e criptografia de ponta a ponta usando o protocolo age.

Hospedar o Plik em seu VPS significa que seus arquivos permanecem em uma infraestrutura que você controla, com períodos de retenção configuráveis e limites de tamanho de arquivo. A moderna interface web Vue 3 facilita o gerenciamento de uploads, enquanto o cliente CLI integrado permite transferências de arquivos por script de qualquer plataforma.

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O que você pode criar com {name}

Plik: principais recursos

Links de arquivo com expiração

Defina um tempo de vida personalizado para cada upload, para que os arquivos compartilhados expirem e sejam excluídos automaticamente, mantendo seu armazenamento limpo.

Downloads únicos

Gerar links de uso único que se autodestroem após o primeiro download, garantindo que os arquivos cheguem apenas ao destinatário pretendido.

Uploads protegidos por senha

Proteja uploads individuais com uma senha para que apenas destinatários com as credenciais corretas possam acessar os arquivos compartilhados.

Criptografia de ponta a ponta

Criptografe arquivos no lado do cliente usando o protocolo age antes do upload para que nem mesmo o operador do servidor possa ler o conteúdo.

Múltiplos backends de armazenamento

Armazene arquivos localmente ou conecte-se ao S3, Google Cloud Storage ou OpenStack Swift para escalar a capacidade sem limites.

Suporte ao cliente CLI

Carregue e gerencie arquivos diretamente do terminal usando o cliente CLI Go multiplataforma, permitindo transferências automatizadas e por script.

Por que executar Plik na Hostinger?

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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

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Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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