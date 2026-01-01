O flatnotes é um aplicativo de anotações minimalista e auto-hospedado construído em torno de um único princípio: suas notas são arquivos Markdown simples, nada mais. Sem banco de dados, sem dependência de fornecedor e sem estruturas de dados complexas — apenas arquivos de texto no seu servidor que você pode ler, editar e fazer backup com qualquer ferramenta. A interface limpa remove distrações para que você foque em escrever, organizar e conectar ideias através de wikilinks e pesquisa de texto completo.

Auto-hospedar o flatnotes no seu VPS significa que seus pensamentos pessoais, notas de pesquisa e diários permanecem inteiramente dentro da sua infraestrutura — nunca escaneados, nunca minerados, nunca sujeitos a uma alteração nos termos de serviço de terceiros. Fazer backups é tão simples quanto copiar uma pasta, e suas notas permanecem portáteis para sempre.