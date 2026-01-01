Implante flatnotes com instalação em um clique.
Aplicativo de anotações auto-hospedado e sem banco de dados que armazena todas as suas anotações como arquivos Markdown simples.
Escolha um plano VPS para flatnotes
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com flatnotes
O flatnotes é um aplicativo de anotações minimalista e auto-hospedado construído em torno de um único princípio: suas notas são arquivos Markdown simples, nada mais. Sem banco de dados, sem dependência de fornecedor e sem estruturas de dados complexas — apenas arquivos de texto no seu servidor que você pode ler, editar e fazer backup com qualquer ferramenta. A interface limpa remove distrações para que você foque em escrever, organizar e conectar ideias através de wikilinks e pesquisa de texto completo.
Auto-hospedar o flatnotes no seu VPS significa que seus pensamentos pessoais, notas de pesquisa e diários permanecem inteiramente dentro da sua infraestrutura — nunca escaneados, nunca minerados, nunca sujeitos a uma alteração nos termos de serviço de terceiros. Fazer backups é tão simples quanto copiar uma pasta, e suas notas permanecem portáteis para sempre.
flatnotes: principais recursos
Armazenamento sem Banco de Dados
Cada nota é um arquivo Markdown simples no disco — nenhum banco de dados é necessário, tornando backups e migrações trivialmente simples.
Wikilink Conexões
Conecte ideias entre notas com wikilinks, transformando sua coleção em uma rede de conhecimento pessoal.
Busca em texto completo
Pesquise instantaneamente em todas as suas notas para encontrar qualquer ideia, trecho ou referência sem marcação manual.
Modos de Edição Duplos
Alterne entre Markdown bruto e um editor visual WYSIWYG, dependendo da sua preferência ou tarefa de escrita.
Organização de Etiquetas
Categorize e filtre notas com tags para navegação rápida em grandes bases de conhecimento pessoal.
Por que executar flatnotes na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.