O Glance é um painel auto-hospedado baseado em Go que centraliza seus fluxos de informações importantes em uma única página personalizável. Ele suporta uma ampla coleção de widgets — feeds RSS, previsões do tempo, Hacker News, Reddit, canais do YouTube, estatísticas de servidor, status de contêineres Docker e muito mais — tudo atualizando em tempo real com um consumo mínimo de recursos.

Hospedar o Glance em seu VPS mantém seus feeds de dados pessoais privados e permite a integração com APIs e serviços internos não acessíveis a alternativas hospedadas na nuvem. Uma configuração padrão é criada automaticamente no primeiro início para que você possa acessar um painel funcional imediatamente após a implantação.