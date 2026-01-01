Implante o Glance com um clique.
Painel autogerenciado leve que reúne feeds RSS, clima, estatísticas do servidor e muito mais em uma única visualização.
Escolha um plano VPS para Glance
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Glance
O Glance é um painel auto-hospedado baseado em Go que centraliza seus fluxos de informações importantes em uma única página personalizável. Ele suporta uma ampla coleção de widgets — feeds RSS, previsões do tempo, Hacker News, Reddit, canais do YouTube, estatísticas de servidor, status de contêineres Docker e muito mais — tudo atualizando em tempo real com um consumo mínimo de recursos.
Hospedar o Glance em seu VPS mantém seus feeds de dados pessoais privados e permite a integração com APIs e serviços internos não acessíveis a alternativas hospedadas na nuvem. Uma configuração padrão é criada automaticamente no primeiro início para que você possa acessar um painel funcional imediatamente após a implantação.
Glance: principais recursos
Agregação unificada de feeds
Reúna feeds RSS, posts do Reddit, Hacker News e atualizações de redes sociais em um único painel de controle rolável.
Monitoramento de servidor e contêiner
Monitore o status dos contêineres Docker e as métricas do servidor junto com seus feeds de conteúdo sem trocar de ferramentas.
Extensa biblioteca de widgets
Calendário, clima, dados de mercado, canais do YouTube e transmissões da Twitch estão disponíveis como widgets configuráveis.
Binário Go leve
Construído em Go para uso mínimo de memória e CPU, o Glance funciona confortavelmente ao lado de outros serviços em um VPS compartilhado.
Integrações de API personalizadas
Conecte APIs internas e fontes de dados proprietárias para exibir métricas privadas que painéis hospedados não podem acessar.
Por que executar Glance na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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