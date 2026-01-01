Implante Isso com instalação em um clique.
Servidor de comentários leve e auto-hospedado para blogs e sites estáticos, livre de rastreamento de terceiros.
Escolha um plano VPS para Isso
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Isso
Isso é um servidor de comentários leve e auto-hospedado, projetado como uma alternativa que respeita a privacidade ao Disqus e serviços de terceiros semelhantes. Ele armazena todos os comentários em um banco de dados SQLite no seu próprio servidor, eliminando pixels de rastreamento de terceiros e dependências externas de JavaScript dos navegadores dos visitantes do seu site.
Ao contrário dos serviços de comentários em nuvem que monetizam dados de usuários, o Isso mantém os comentários dos seus leitores em uma infraestrutura que você possui. Ele suporta formatação Markdown, encadeamento de comentários, notificações por e-mail, filas de moderação e uma interface de administração integrada — tudo o que é necessário para uma configuração de comentários profissional sem as desvantagens de privacidade dos serviços hospedados.
Isso: principais recursos
Privacidade por padrão
Todos os comentários são armazenados no seu próprio banco de dados SQLite, sem scripts de rastreamento de terceiros ou análises injetados nos navegadores dos seus visitantes.
Markdown em comentários
Leitores podem formatar seus comentários com Markdown, incluindo negrito, itálico, links e blocos de código, sem nenhuma configuração extra.
Notificações por email
Receba alertas por e-mail para novos comentários e respostas via SMTP, mantendo você informado sem exigir que os leitores criem contas.
Moderação de comentários
Reter comentários em uma fila de moderação antes de publicar, com aprovação automática opcional para endereços de e-mail previamente verificados.
Interface web de administração
A interface de administração integrada protegida por senha permite que você aprove, edite ou exclua qualquer comentário sem tocar diretamente no banco de dados.
Por que executar Isso na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
Explore mais aplicativos para implantar
Anki Sync Server Enhanced
Servidor de sincronização Anki auto-hospedado com suporte a múltiplos usuários, backups e painel web