Isso é um servidor de comentários leve e auto-hospedado, projetado como uma alternativa que respeita a privacidade ao Disqus e serviços de terceiros semelhantes. Ele armazena todos os comentários em um banco de dados SQLite no seu próprio servidor, eliminando pixels de rastreamento de terceiros e dependências externas de JavaScript dos navegadores dos visitantes do seu site.

Ao contrário dos serviços de comentários em nuvem que monetizam dados de usuários, o Isso mantém os comentários dos seus leitores em uma infraestrutura que você possui. Ele suporta formatação Markdown, encadeamento de comentários, notificações por e-mail, filas de moderação e uma interface de administração integrada — tudo o que é necessário para uma configuração de comentários profissional sem as desvantagens de privacidade dos serviços hospedados.