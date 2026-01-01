Ubooquity é um servidor doméstico gratuito e multiplataforma para e-books, quadrinhos, revistas e PDFs. Ele escaneia suas pastas de biblioteca, gera miniaturas e metadados navegáveis, e serve tudo através de um leitor web limpo que lida com EPUB, CBZ, CBR, PDF e mais — além de um feed OPDS para aplicativos de leitura móvel que preferem sua própria interface.

Auto-hospedar o Ubooquity em um VPS mantém sua biblioteca de leitura privada e sempre disponível, com suporte multiusuário, controle de acesso baseado em função e um leitor de quadrinhos integrado baseado em navegador otimizado para virada de página em tela cheia em desktops, tablets e celulares.