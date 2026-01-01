Implante Ubooquity com instalação de um clique.
Servidor doméstico auto-hospedado para e-books e quadrinhos com um leitor web limpo e feed OPDS para aplicativos móveis.
Escolha um plano VPS para Ubooquity
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Ubooquity
Ubooquity é um servidor doméstico gratuito e multiplataforma para e-books, quadrinhos, revistas e PDFs. Ele escaneia suas pastas de biblioteca, gera miniaturas e metadados navegáveis, e serve tudo através de um leitor web limpo que lida com EPUB, CBZ, CBR, PDF e mais — além de um feed OPDS para aplicativos de leitura móvel que preferem sua própria interface.
Auto-hospedar o Ubooquity em um VPS mantém sua biblioteca de leitura privada e sempre disponível, com suporte multiusuário, controle de acesso baseado em função e um leitor de quadrinhos integrado baseado em navegador otimizado para virada de página em tela cheia em desktops, tablets e celulares.
Ubooquity: principais recursos
Ebooks, quadrinhos e PDFs
Biblioteca única combinando ebooks (EPUB), quadrinhos (CBZ, CBR) e documentos PDF, cada um com leitores e visualizadores apropriados para o formato.
Leitor de quadrinhos no navegador
Leitor de quadrinhos em tela cheia com virada de página, modo de página dupla, zoom e favoritos — desenvolvido especificamente para quadrinhos e mangás.
Feed OPDS para aplicativos móveis
Endpoint OPDS compatível com padrões integra-se com aplicativos de leitura para iOS e Android, como Chunky, Marvin, Aldiko e outros.
Controle de acesso multi-usuário
Contas por usuário com permissões baseadas em função permitem que as famílias compartilhem uma biblioteca, mantendo as listas de leitura, o progresso e o acesso restritos por membro.
Escaneamento automático da biblioteca
O scanner em segundo plano detecta novos arquivos à medida que você os adiciona ao volume da biblioteca, atualizando metadados e miniaturas sem intervenção manual.
Por que executar Ubooquity na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.