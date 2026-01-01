Implante Headroom com instalação de um clique.
Proxy de compressão de contexto de código aberto que reduz o uso de tokens de LLM em 60–95% para agentes de IA e ferramentas de codificação.
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O que você pode criar com Headroom
Headroom é um middleware de compressão de contexto de código aberto para agentes de IA e aplicações alimentadas por LLM. Implementado como um proxy transparente, ele se posiciona entre seu agente e qualquer endpoint de API compatível com OpenAI, comprimindo automaticamente saídas de ferramentas, logs, blocos RAG, arquivos e histórico de conversas — reduzindo o uso de tokens em 60–95% sem perda na precisão da resposta.
Headroom integra-se nativamente com Claude Code, Cursor e outras ferramentas compatíveis com MCP através de sua interface de servidor MCP integrada. A auto-hospedagem em seu servidor VPS elimina a exposição de dados a terceiros e lhe dá controle total sobre qual backend de IA seus agentes se conectam.
Headroom: principais recursos
Economias Massivas de Token
Compacta as saídas da ferramenta, logs e histórico de conversas antes de enviar para o LLM, reduzindo o uso de tokens em 60–95% sem sacrificar a precisão.
Proxy sem código
Atua como um proxy drop-in entre seu agente e qualquer API compatível com OpenAI — nenhuma alteração no SDK é necessária para começar a economizar tokens imediatamente.
Deduplicação de Contexto
Desduplica automaticamente o contexto compartilhado entre Claude, Codex, Gemini e outros agentes executando na mesma sessão.
Suporte MCP Server
Expõe ferramentas de compressão como endpoints MCP, integrando-se nativamente com Claude Code, Cursor e qualquer agente de codificação compatível com MCP.
Roteamento de Backend Personalizado
Encaminhe solicitações para qualquer backend compatível com OpenAI configurando uma única variável de ambiente — sem a necessidade de alterações no código do agente.
Por que executar Headroom na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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