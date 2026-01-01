Headroom é um middleware de compressão de contexto de código aberto para agentes de IA e aplicações alimentadas por LLM. Implementado como um proxy transparente, ele se posiciona entre seu agente e qualquer endpoint de API compatível com OpenAI, comprimindo automaticamente saídas de ferramentas, logs, blocos RAG, arquivos e histórico de conversas — reduzindo o uso de tokens em 60–95% sem perda na precisão da resposta.

Headroom integra-se nativamente com Claude Code, Cursor e outras ferramentas compatíveis com MCP através de sua interface de servidor MCP integrada. A auto-hospedagem em seu servidor VPS elimina a exposição de dados a terceiros e lhe dá controle total sobre qual backend de IA seus agentes se conectam.