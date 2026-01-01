Dashy é um painel pessoal auto-hospedado que oferece uma página inicial bonita e personalizável para todos os seus serviços, aplicativos e favoritos. Com centenas de ícones integrados, um ecossistema de widgets abrangente e um editor de configuração visual, você pode criar uma interface personalizada sem editar arquivos YAML. Verificações de status em tempo real monitoram seus serviços continuamente, para que você sempre saiba o que está funcionando.

Auto-hospedar o Dashy no seu VPS significa que seu painel está disponível 24 horas em qualquer dispositivo, com todos os dados de configuração sob seu controle. Não há taxas de assinatura, sem limites de uso e sem acesso de terceiros à topologia da sua infraestrutura — apenas um ponto de entrada rápido e privado para tudo o que você executa.