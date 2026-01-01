Implante o Dashy com instalação de um clique.
Painel auto-hospedado altamente personalizável para organizar todos os seus serviços, favoritos e widgets em um só lugar.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Dashy
Dashy é um painel pessoal auto-hospedado que oferece uma página inicial bonita e personalizável para todos os seus serviços, aplicativos e favoritos. Com centenas de ícones integrados, um ecossistema de widgets abrangente e um editor de configuração visual, você pode criar uma interface personalizada sem editar arquivos YAML. Verificações de status em tempo real monitoram seus serviços continuamente, para que você sempre saiba o que está funcionando.
Auto-hospedar o Dashy no seu VPS significa que seu painel está disponível 24 horas em qualquer dispositivo, com todos os dados de configuração sob seu controle. Não há taxas de assinatura, sem limites de uso e sem acesso de terceiros à topologia da sua infraestrutura — apenas um ponto de entrada rápido e privado para tudo o que você executa.
Dashy: principais recursos
Monitoramento do status do serviço
Verifica continuamente se seus serviços estão online e exibe indicadores de status em tempo real para que você possa identificar interrupções rapidamente.
Editor Visual de Configuração
Edite o layout do seu painel, seções e itens através de uma interface de apontar e clicar, sem tocar nos arquivos de configuração YAML.
Ecossistema Rico de Widgets
Adicione previsões do tempo, feeds RSS, estatísticas do sistema, relógios e dezenas de outros widgets para transformar o painel em um centro de informações.
Biblioteca de Ícones Extensa
Inclui mais de 400 ícones de serviço pré-configurados e suporta ícones personalizados, mantendo seu painel visualmente consistente e fácil de navegar.
Suporte a Múltiplas Páginas
Organize serviços em várias páginas e seções, tornando prático gerenciar um grande número de aplicações sem bagunça.
Por que executar Dashy na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.