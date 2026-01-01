Implante ManageIQ com instalação em um clique.
Plataforma de gerenciamento de nuvem híbrida de código aberto para máquinas virtuais, contêineres, redes e armazenamento.
Escolha um plano VPS para ManageIQ
O que você pode criar com ManageIQ
ManageIQ é uma plataforma de gerenciamento e orquestração de nuvem de código aberto — o projeto upstream por trás do Red Hat CloudForms — que unifica operações em máquinas virtuais, contêineres, nuvens públicas e redes sob um único console. Ele descobre infraestrutura em VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud e muito mais, e então adiciona políticas, automação e rateio de custos.
Hospedar o ManageIQ por conta própria mantém seus dados de inventário, fluxos de trabalho de automação e definições de políticas em uma infraestrutura que você controla, sem taxas de licenciamento por nó. O contêiner all-in-one agrupa o appliance, o banco de dados PostgreSQL e o memcached para que você possa avaliar a plataforma completa a partir de uma única implantação.
ManageIQ: principais recursos
Inventário de nuvem híbrida
Descubra e rastreie VMs, contêineres, redes e armazenamento em VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure e Google Cloud a partir de um único console.
Política e conformidade
Defina políticas que detectam automaticamente desvios, aplicam marcação e corrigem cargas de trabalho não conformes em todos os provedores gerenciados.
Motor de automação
Execute automação Ruby orientada a eventos, playbooks Ansible e fluxos de trabalho de aprovação para provisionar, desativar e reconfigurar recursos em escala.
Catálogo de autoatendimento
Publique catálogos de serviço com cotas e aprovações para que as equipes possam solicitar VMs, contêineres ou pilhas sem abrir chamados.
Estorno e medição
Atribua o custo da infraestrutura para locatários, projetos ou departamentos com planos de tarifas baseados no uso de CPU, memória, armazenamento e rede.
REST API e CLI
Controle cada ação do console a partir de uma API REST versionada ou da linha de comando miqcli para fluxos de trabalho de infraestrutura no estilo GitOps.
Por que executar ManageIQ na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.