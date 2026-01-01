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Plataforma de gerenciamento de nuvem híbrida de código aberto para máquinas virtuais, contêineres, redes e armazenamento.

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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com ManageIQ

ManageIQ é uma plataforma de gerenciamento e orquestração de nuvem de código aberto — o projeto upstream por trás do Red Hat CloudForms — que unifica operações em máquinas virtuais, contêineres, nuvens públicas e redes sob um único console. Ele descobre infraestrutura em VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud e muito mais, e então adiciona políticas, automação e rateio de custos.

Hospedar o ManageIQ por conta própria mantém seus dados de inventário, fluxos de trabalho de automação e definições de políticas em uma infraestrutura que você controla, sem taxas de licenciamento por nó. O contêiner all-in-one agrupa o appliance, o banco de dados PostgreSQL e o memcached para que você possa avaliar a plataforma completa a partir de uma única implantação.

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O que você pode criar com {name}

ManageIQ: principais recursos

Inventário de nuvem híbrida

Descubra e rastreie VMs, contêineres, redes e armazenamento em VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure e Google Cloud a partir de um único console.

Política e conformidade

Defina políticas que detectam automaticamente desvios, aplicam marcação e corrigem cargas de trabalho não conformes em todos os provedores gerenciados.

Motor de automação

Execute automação Ruby orientada a eventos, playbooks Ansible e fluxos de trabalho de aprovação para provisionar, desativar e reconfigurar recursos em escala.

Catálogo de autoatendimento

Publique catálogos de serviço com cotas e aprovações para que as equipes possam solicitar VMs, contêineres ou pilhas sem abrir chamados.

Estorno e medição

Atribua o custo da infraestrutura para locatários, projetos ou departamentos com planos de tarifas baseados no uso de CPU, memória, armazenamento e rede.

REST API e CLI

Controle cada ação do console a partir de uma API REST versionada ou da linha de comando miqcli para fluxos de trabalho de infraestrutura no estilo GitOps.

Por que executar ManageIQ na Hostinger?

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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