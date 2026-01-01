ManageIQ é uma plataforma de gerenciamento e orquestração de nuvem de código aberto — o projeto upstream por trás do Red Hat CloudForms — que unifica operações em máquinas virtuais, contêineres, nuvens públicas e redes sob um único console. Ele descobre infraestrutura em VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud e muito mais, e então adiciona políticas, automação e rateio de custos.

Hospedar o ManageIQ por conta própria mantém seus dados de inventário, fluxos de trabalho de automação e definições de políticas em uma infraestrutura que você controla, sem taxas de licenciamento por nó. O contêiner all-in-one agrupa o appliance, o banco de dados PostgreSQL e o memcached para que você possa avaliar a plataforma completa a partir de uma única implantação.