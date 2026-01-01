Pocket ID é um provedor de identidade OIDC leve e de código aberto com uma diferença fundamental: ele suporta apenas passkeys para autenticação, sem login por senha. Os usuários registram uma passkey uma vez — usando seu telefone, chave de hardware ou biometria — e a partir desse ponto se autenticam em qualquer aplicativo conectado com um único gesto.

Hospedar o Pocket ID em seu Servidor VPS oferece uma camada de login único em todos os seus serviços auto-hospedados sem executar uma plataforma de identidade pesada. Um único contêiner com armazenamento SQLite integrado significa que não há nada para manter — conecte seus aplicativos como clientes OIDC e elimine senhas de toda a sua pilha auto-hospedada.