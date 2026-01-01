Implante o Pocket ID com instalação em um clique.
Provedor OIDC somente com chave de acesso que adiciona login único sem senha a todos os seus aplicativos auto-hospedados.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Pocket ID
Pocket ID é um provedor de identidade OIDC leve e de código aberto com uma diferença fundamental: ele suporta apenas passkeys para autenticação, sem login por senha. Os usuários registram uma passkey uma vez — usando seu telefone, chave de hardware ou biometria — e a partir desse ponto se autenticam em qualquer aplicativo conectado com um único gesto.
Hospedar o Pocket ID em seu Servidor VPS oferece uma camada de login único em todos os seus serviços auto-hospedados sem executar uma plataforma de identidade pesada. Um único contêiner com armazenamento SQLite integrado significa que não há nada para manter — conecte seus aplicativos como clientes OIDC e elimine senhas de toda a sua pilha auto-hospedada.
Pocket ID: principais recursos
Autenticação somente com chave de acesso
A autenticação acontece exclusivamente via chaves de acesso WebAuthn — sem senhas para gerenciar, vazar ou redefinir em qualquer aplicação conectada.
Provedor OIDC
Atua como um provedor OpenID Connect em conformidade com os padrões, para que qualquer aplicativo que suporte OIDC possa delegar a autenticação ao Pocket ID.
Portal de autoatendimento do usuário
Usuários gerenciam suas próprias chaves de acesso, sessões ativas e aplicativos autorizados através de um painel de autoatendimento limpo.
Integração LDAP
Conecte-se a um LDAP ou Active Directory existente para importar usuários em vez de gerenciar contas manualmente no Pocket ID.
Log de auditoria
Rastreie cada login, registro de chave de acesso e evento de autorização de cliente com um registro de auditoria pesquisável integrado.
Por que executar Pocket ID na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.