O Docker Registry é o sistema oficial de armazenamento e distribuição de código aberto para imagens Docker. Executar seu próprio registro oferece à sua equipe um repositório privado e de alto desempenho para imagens de contêiner — mantendo o código de aplicativo proprietário fora de hubs públicos, enquanto garante extrações de imagem rápidas e confiáveis para seus pipelines de CI/CD e implantações de produção.

A auto-hospedagem em seu VPS significa que os dados da imagem nunca saem da sua infraestrutura, o que simplifica a conformidade com as políticas de governança de dados e remove a dependência de serviços externos. Você controla o acesso, as políticas de retenção e a capacidade de armazenamento — sem taxas por imagem ou limites de largura de banda impostos por provedores de registro hospedados.