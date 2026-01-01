Implante o Docker Registry com um clique.
O registro privado oficial para armazenar, distribuir e gerenciar suas imagens de contêiner Docker.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Docker Registry
O Docker Registry é o sistema oficial de armazenamento e distribuição de código aberto para imagens Docker. Executar seu próprio registro oferece à sua equipe um repositório privado e de alto desempenho para imagens de contêiner — mantendo o código de aplicativo proprietário fora de hubs públicos, enquanto garante extrações de imagem rápidas e confiáveis para seus pipelines de CI/CD e implantações de produção.
A auto-hospedagem em seu VPS significa que os dados da imagem nunca saem da sua infraestrutura, o que simplifica a conformidade com as políticas de governança de dados e remove a dependência de serviços externos. Você controla o acesso, as políticas de retenção e a capacidade de armazenamento — sem taxas por imagem ou limites de largura de banda impostos por provedores de registro hospedados.
Docker Registry: principais recursos
Armazenamento privado de imagens
Armazene imagens de contêiner proprietárias com segurança em sua própria infraestrutura, mantendo o código sensível longe de registros públicos.
Integração CI/CD
A API padrão de push e pull do Docker garante compatibilidade com todas as ferramentas de build, pipelines e plataformas de orquestração.
Suporte a Webhook
Acionar as etapas subsequentes do pipeline automaticamente sempre que uma nova imagem for enviada para o registro.
Cache de camada persistente
O armazenamento de camada compartilhada entre imagens reduz drasticamente o uso de disco e acelera a distribuição de imagens em sua equipe.
Por que executar Docker Registry na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.