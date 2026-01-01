Implante Faktory com um clique.
Servidor de tarefas em segundo plano de alto desempenho e agnóstico à linguagem, com uma interface web integrada para monitorar e gerenciar tarefas.
Escolha um plano VPS para Faktory
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Faktory
Faktory é um servidor de jobs em segundo plano autônomo que oferece processamento de jobs poderoso para qualquer linguagem de programação. Ele fornece uma interface simples baseada em protocolo para que workers escritos em Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP e outros possam compartilhar a mesma infraestrutura de jobs sem estarem presos a um único ecossistema de linguagem.
Hospedar o Faktory em seu VPS dá a você controle total sobre filas de jobs, lógica de repetição e dados de desempenho. O painel web integrado permite monitorar o throughput, inspecionar jobs com falha e gerenciar filas em tempo real sem nenhuma ferramenta adicional.
Faktory: principais recursos
Design Independente de Idioma
Qualquer linguagem com uma biblioteca cliente Faktory pode enfileirar e processar tarefas, facilitando a integração em pilhas poliglotas.
Painel Web Integrado
Monitore as profundidades da fila, a taxa de transferência de tarefas e as falhas através de uma interface de usuário intuitiva baseada em navegador, disponível pronta para uso.
Persistência de Tarefas Confiável
Tarefas são armazenadas em disco usando um armazenamento integrado compatível com Redis, garantindo que nenhum trabalho seja perdido em caso de reinicializações ou falhas.
Retentativas Automáticas
Tarefas com falha são automaticamente retentadas com agendamentos de backoff configuráveis, reduzindo a intervenção manual para erros transitórios.
Priorização de Fila
Encaminhe trabalhos para filas nomeadas com pesos configuráveis para que o trabalho de alta prioridade seja sempre processado primeiro.
Por que executar Faktory na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.