Faktory é um servidor de jobs em segundo plano autônomo que oferece processamento de jobs poderoso para qualquer linguagem de programação. Ele fornece uma interface simples baseada em protocolo para que workers escritos em Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP e outros possam compartilhar a mesma infraestrutura de jobs sem estarem presos a um único ecossistema de linguagem.

Hospedar o Faktory em seu VPS dá a você controle total sobre filas de jobs, lógica de repetição e dados de desempenho. O painel web integrado permite monitorar o throughput, inspecionar jobs com falha e gerenciar filas em tempo real sem nenhuma ferramenta adicional.