Matrix Conduit é um servidor local Matrix simples, rápido e confiável, escrito em Rust. Projetado como uma alternativa leve ao Synapse, ele é fornecido como um único binário com um banco de dados RocksDB incorporado, eliminando a necessidade de PostgreSQL ou outros serviços externos e reduzindo drasticamente o consumo de recursos necessários para executar seu próprio servidor de chat.

Hospedar o Conduit em um VPS oferece a você a propriedade total do histórico de mensagens, mídias e chaves de criptografia, enquanto ainda se federa com a rede global Matrix. A criptografia de ponta a ponta é ativada por padrão, e qualquer cliente Matrix padrão como Element, FluffyChat ou Cinny se conecta imediatamente, para que sua comunidade continue usando as ferramentas que já conhece.