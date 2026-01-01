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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Matrix Conduit

Matrix Conduit é um servidor local Matrix simples, rápido e confiável, escrito em Rust. Projetado como uma alternativa leve ao Synapse, ele é fornecido como um único binário com um banco de dados RocksDB incorporado, eliminando a necessidade de PostgreSQL ou outros serviços externos e reduzindo drasticamente o consumo de recursos necessários para executar seu próprio servidor de chat.

Hospedar o Conduit em um VPS oferece a você a propriedade total do histórico de mensagens, mídias e chaves de criptografia, enquanto ainda se federa com a rede global Matrix. A criptografia de ponta a ponta é ativada por padrão, e qualquer cliente Matrix padrão como Element, FluffyChat ou Cinny se conecta imediatamente, para que sua comunidade continue usando as ferramentas que já conhece.

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O que você pode criar com {name}

Matrix Conduit: principais recursos

Pegada leve

Um único binário Rust com um armazenamento RocksDB incorporado roda confortavelmente em planos VPS pequenos onde o Synapse teria dificuldade.

Criptografia de ponta a ponta

Salas privadas e mensagens diretas são criptografadas por padrão para que o conteúdo das mensagens permaneça ilegível para qualquer pessoa, exceto seus destinatários.

Federação Matrix

Conecte-se com usuários em qualquer outro homeserver Matrix em todo o mundo através do protocolo Matrix aberto e da rede de federação.

Nenhum banco de dados externo

Armazena todos os dados em uma instância RocksDB incorporada, eliminando a complexidade de configuração, otimização e backup do PostgreSQL.

Clientes padrão suportados

Funciona com Element, FluffyChat, Cinny, Nheko, e qualquer outro cliente que se comunica com a API cliente-servidor do Matrix.

Controle de token de registro

Restrinja a criação de novas contas com um token secreto compartilhado para que apenas as pessoas que você convidar possam se cadastrar no seu servidor.

Por que executar Matrix Conduit na Hostinger?

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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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