Implante Matrix Conduit com instalação em um clique.
Servidor doméstico Matrix leve baseado em Rust para chat seguro e federado com consumo mínimo de recursos.
Escolha um plano VPS para Matrix Conduit
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Matrix Conduit
Matrix Conduit é um servidor local Matrix simples, rápido e confiável, escrito em Rust. Projetado como uma alternativa leve ao Synapse, ele é fornecido como um único binário com um banco de dados RocksDB incorporado, eliminando a necessidade de PostgreSQL ou outros serviços externos e reduzindo drasticamente o consumo de recursos necessários para executar seu próprio servidor de chat.
Hospedar o Conduit em um VPS oferece a você a propriedade total do histórico de mensagens, mídias e chaves de criptografia, enquanto ainda se federa com a rede global Matrix. A criptografia de ponta a ponta é ativada por padrão, e qualquer cliente Matrix padrão como Element, FluffyChat ou Cinny se conecta imediatamente, para que sua comunidade continue usando as ferramentas que já conhece.
Matrix Conduit: principais recursos
Pegada leve
Um único binário Rust com um armazenamento RocksDB incorporado roda confortavelmente em planos VPS pequenos onde o Synapse teria dificuldade.
Criptografia de ponta a ponta
Salas privadas e mensagens diretas são criptografadas por padrão para que o conteúdo das mensagens permaneça ilegível para qualquer pessoa, exceto seus destinatários.
Federação Matrix
Conecte-se com usuários em qualquer outro homeserver Matrix em todo o mundo através do protocolo Matrix aberto e da rede de federação.
Nenhum banco de dados externo
Armazena todos os dados em uma instância RocksDB incorporada, eliminando a complexidade de configuração, otimização e backup do PostgreSQL.
Clientes padrão suportados
Funciona com Element, FluffyChat, Cinny, Nheko, e qualquer outro cliente que se comunica com a API cliente-servidor do Matrix.
Controle de token de registro
Restrinja a criação de novas contas com um token secreto compartilhado para que apenas as pessoas que você convidar possam se cadastrar no seu servidor.
Por que executar Matrix Conduit na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.