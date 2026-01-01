O phpIPAM é um aplicativo de gerenciamento de endereços IP (IPAM) auto-hospedado e baseado na web que oferece aos administradores de rede uma maneira estruturada de rastrear e organizar o espaço de endereços IPv4 e IPv6. Em vez de manter planilhas ou depender de software proprietário de gerenciamento de rede, o phpIPAM oferece uma interface com suporte a banco de dados para planejamento de sub-redes, rastreamento de alocação de IP, gerenciamento de VLAN e descoberta automatizada de rede.

Executar o phpIPAM em sua própria infraestrutura significa que seus dados de endereço IP — sub-redes, atribuições de VLAN, mapeamentos NAT e registros de dispositivos — permanecem em servidores que você controla, sem dependência de nuvem ou custo de licenciamento. O scanner de rede integrado faz ping em hosts em um agendamento configurável para manter o status do IP atualizado, e a API REST permite integrar o gerenciamento de IP em pipelines de provisionamento e fluxos de trabalho de automação.