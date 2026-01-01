Implante o phpIPAM com instalação em um clique.
Ferramenta de gerenciamento de endereços IP de código aberto para rastrear e organizar sub-redes IPv4/IPv6 e recursos de rede.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com phpIPAM
O phpIPAM é um aplicativo de gerenciamento de endereços IP (IPAM) auto-hospedado e baseado na web que oferece aos administradores de rede uma maneira estruturada de rastrear e organizar o espaço de endereços IPv4 e IPv6. Em vez de manter planilhas ou depender de software proprietário de gerenciamento de rede, o phpIPAM oferece uma interface com suporte a banco de dados para planejamento de sub-redes, rastreamento de alocação de IP, gerenciamento de VLAN e descoberta automatizada de rede.
Executar o phpIPAM em sua própria infraestrutura significa que seus dados de endereço IP — sub-redes, atribuições de VLAN, mapeamentos NAT e registros de dispositivos — permanecem em servidores que você controla, sem dependência de nuvem ou custo de licenciamento. O scanner de rede integrado faz ping em hosts em um agendamento configurável para manter o status do IP atualizado, e a API REST permite integrar o gerenciamento de IP em pipelines de provisionamento e fluxos de trabalho de automação.
phpIPAM: principais recursos
Visualização de sub-rede
Visualize o espaço de endereço IPv4 e IPv6 graficamente, com rastreamento de espaço livre e hierarquia de sub-redes exibidos rapidamente.
Escaneamento de rede automatizado
A descoberta de rede integrada envia pings para hosts em um agendamento configurável e atualiza o status do IP automaticamente, sem intervenção manual.
Gerenciamento de VLAN e VRF
Acompanhe VLANs e VRFs juntamente com os endereços IP para manter uma visão completa da segmentação da sua rede.
Acesso à API REST
O gerenciamento programático de IP via API REST permite integrar o phpIPAM em fluxos de trabalho de provisionamento e automação de infraestrutura.
Integração PowerDNS
Sincronize registros de nome de host e IP diretamente com o PowerDNS para manter os dados de DNS e IPAM consistentes sem atualizações manuais.
Por que executar phpIPAM na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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