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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com phpIPAM

O phpIPAM é um aplicativo de gerenciamento de endereços IP (IPAM) auto-hospedado e baseado na web que oferece aos administradores de rede uma maneira estruturada de rastrear e organizar o espaço de endereços IPv4 e IPv6. Em vez de manter planilhas ou depender de software proprietário de gerenciamento de rede, o phpIPAM oferece uma interface com suporte a banco de dados para planejamento de sub-redes, rastreamento de alocação de IP, gerenciamento de VLAN e descoberta automatizada de rede.

Executar o phpIPAM em sua própria infraestrutura significa que seus dados de endereço IP — sub-redes, atribuições de VLAN, mapeamentos NAT e registros de dispositivos — permanecem em servidores que você controla, sem dependência de nuvem ou custo de licenciamento. O scanner de rede integrado faz ping em hosts em um agendamento configurável para manter o status do IP atualizado, e a API REST permite integrar o gerenciamento de IP em pipelines de provisionamento e fluxos de trabalho de automação.

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O que você pode criar com {name}

phpIPAM: principais recursos

Visualização de sub-rede

Visualize o espaço de endereço IPv4 e IPv6 graficamente, com rastreamento de espaço livre e hierarquia de sub-redes exibidos rapidamente.

Escaneamento de rede automatizado

A descoberta de rede integrada envia pings para hosts em um agendamento configurável e atualiza o status do IP automaticamente, sem intervenção manual.

Gerenciamento de VLAN e VRF

Acompanhe VLANs e VRFs juntamente com os endereços IP para manter uma visão completa da segmentação da sua rede.

Acesso à API REST

O gerenciamento programático de IP via API REST permite integrar o phpIPAM em fluxos de trabalho de provisionamento e automação de infraestrutura.

Integração PowerDNS

Sincronize registros de nome de host e IP diretamente com o PowerDNS para manter os dados de DNS e IPAM consistentes sem atualizações manuais.

Por que executar phpIPAM na Hostinger?

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Maxim Shishkin
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