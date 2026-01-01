Implante Jellyfin com instalação em um clique.
Servidor de mídia gratuito e de código aberto para transmitir sua biblioteca pessoal de filmes, séries e músicas para qualquer dispositivo.
Escolha um plano VPS para Jellyfin
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Jellyfin
Jellyfin é o principal servidor de mídia gratuito e de código aberto — uma alternativa impulsionada pela comunidade ao Plex e Emby, sem níveis premium, rastreamento ou dependência de fornecedor. Ele transmite sua coleção de mídia pessoal para celulares, tablets, computadores, smart TVs e aplicativos dedicados em Roku, Android TV, Apple TV e Fire TV, com busca automática de metadados e transcodificação acelerada por hardware.
Hospedar o Jellyfin em um VPS oferece acesso 24 horas à sua biblioteca de mídia de qualquer lugar do mundo, com largura de banda dedicada para streams simultâneos e sem depender da sua conexão de internet residencial. Sua mídia, histórico de visualização e preferências de usuário permanecem inteiramente sob seu controle, sem taxas de assinatura.
Jellyfin: principais recursos
Transcodificação de Hardware
A aceleração Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC e VA-API permite a transcodificação suave em tempo real para dispositivos que não conseguem reproduzir o formato original nativamente.
TV ao vivo e DVR
Conecte sintonizadores de rede como HDHomeRun ou fontes M3U para assistir e gravar transmissões ao vivo diretamente pela interface do Jellyfin.
Aplicativos Multiplataforma
Aplicativos nativos para Android, iOS, Roku, Android TV, Fire TV e Apple TV permitem que qualquer dispositivo doméstico acesse a biblioteca de mídia sem um navegador.
Permissões Multi-Usuário
Crie contas separadas para membros da família com bibliotecas individuais, controles parentais e filtros de classificação de conteúdo por usuário.
SyncPlay Sessões
Assista ao mesmo conteúdo simultaneamente com amigos ou familiares remotos, com reprodução sincronizada e uma fila compartilhada.
Por que executar Jellyfin na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.