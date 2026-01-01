Jellyfin é o principal servidor de mídia gratuito e de código aberto — uma alternativa impulsionada pela comunidade ao Plex e Emby, sem níveis premium, rastreamento ou dependência de fornecedor. Ele transmite sua coleção de mídia pessoal para celulares, tablets, computadores, smart TVs e aplicativos dedicados em Roku, Android TV, Apple TV e Fire TV, com busca automática de metadados e transcodificação acelerada por hardware.

Hospedar o Jellyfin em um VPS oferece acesso 24 horas à sua biblioteca de mídia de qualquer lugar do mundo, com largura de banda dedicada para streams simultâneos e sem depender da sua conexão de internet residencial. Sua mídia, histórico de visualização e preferências de usuário permanecem inteiramente sob seu controle, sem taxas de assinatura.