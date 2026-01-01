PeerTube é uma plataforma de hospedagem de vídeo federada, livre e de código aberto, construída como uma alternativa autônoma ao YouTube e Vimeo. Cada instância do PeerTube é independente, mas interconectada através do protocolo ActivityPub, para que seus espectadores possam seguir canais de qualquer outro servidor PeerTube, enquanto cada vídeo, comentário e assinatura reside na infraestrutura que você controla.

O streaming peer-to-peer WebRTC permite que os espectadores compartilhem largura de banda uns com os outros, para que um único vídeo popular não derrube seu servidor durante picos de tráfego. O PostgreSQL, Redis e o pipeline de transcodificação incluídos rodam inteiramente no seu VPS, dando a criadores e comunidades total propriedade de seu conteúdo, público e políticas de moderação — sem feed algorítmico, sem desmonetização, sem intermediários anunciantes.