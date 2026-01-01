Implante o PeerTube com instalação em um clique.
Plataforma de vídeo peer-to-peer federada para publicar e compartilhar vídeos sem depender do YouTube ou de uma infraestrutura central.
Escolha um plano VPS para PeerTube
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com PeerTube
PeerTube é uma plataforma de hospedagem de vídeo federada, livre e de código aberto, construída como uma alternativa autônoma ao YouTube e Vimeo. Cada instância do PeerTube é independente, mas interconectada através do protocolo ActivityPub, para que seus espectadores possam seguir canais de qualquer outro servidor PeerTube, enquanto cada vídeo, comentário e assinatura reside na infraestrutura que você controla.
O streaming peer-to-peer WebRTC permite que os espectadores compartilhem largura de banda uns com os outros, para que um único vídeo popular não derrube seu servidor durante picos de tráfego. O PostgreSQL, Redis e o pipeline de transcodificação incluídos rodam inteiramente no seu VPS, dando a criadores e comunidades total propriedade de seu conteúdo, público e políticas de moderação — sem feed algorítmico, sem desmonetização, sem intermediários anunciantes.
PeerTube: principais recursos
Federado via ActivityPub
Espectadores de qualquer instância PeerTube, Mastodon ou outra ActivityPub podem seguir seu canal, comentar e compartilhar vídeos em todo o Fediverse.
Streaming ponto a ponto
WebRTC baseado em navegador reduz a largura de banda do servidor, permitindo que os espectadores compartilhem partes de vídeo, para que um upload viral não trave seu servidor VPS.
Transcodificação integrada
A transcodificação automática gera múltiplos níveis de qualidade para cada upload — de 240p a 4K — sem serviços de transcodificação externos.
Transmissão ao vivo e RTMP
Transmita ao vivo do OBS ou de qualquer codificador compatível com RTMP diretamente para o seu canal PeerTube com gravação e reprises.
Gerenciamento de canais e playlists
Organize vídeos em canais, playlists e séries com miniaturas, descrições e permissões personalizadas para colaboradores.
API Aberta e incorporações
Incorpore vídeos em qualquer lugar com um iframe de uma linha e integre com ferramentas externas através de uma API REST totalmente documentada.
Por que executar PeerTube na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.