Implante Flarum com um clique.
Software de fórum moderno, elegante e de código aberto para criar comunidades online engajadas e prósperas.
Escolha um plano VPS para Flarum
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Flarum
Flarum é uma plataforma de fórum de próxima geração que reimagina a discussão online para a web moderna. Construído com uma abordagem mobile-first, ele oferece uma experiência elegante, rápida e intuitiva que incentiva conversas significativas. Ao contrário dos softwares de fórum tradicionais que parecem desatualizados e complicados, o Flarum combina atualizações em tempo real, rolagem infinita e um poderoso sistema de extensões em uma interface limpa e sem distrações.
Hospedar o Flarum em seu próprio VPS lhe dá controle total sobre os dados da sua comunidade, sem taxas por usuário, e a liberdade de instalar qualquer uma das mais de 200 extensões da comunidade. Com o MySQL gerenciando o armazenamento de dados e mais de 41 pacotes de tradução disponíveis, o Flarum se adapta desde grupos de hobby de nicho até grandes comunidades profissionais.
Flarum: principais recursos
Design Mobile-First
Interface responsiva construída do zero para dispositivos móveis, oferecendo uma experiência fluida em qualquer tamanho de tela.
Rico Ecossistema de Extensões
Mais de 200 extensões da comunidade permitem adicionar login social, assinaturas, enquetes e muito mais sem precisar mexer no código principal.
Atualizações em Tempo Real
Discussões atualizam em tempo real sem recarregar a página, mantendo as conversas rápidas e envolventes para comunidades ativas.
Organização por Etiquetas
Um sistema de tags flexível permite categorizar discussões e que os usuários sigam apenas os tópicos de seu interesse.
Moderação Poderosa
Ferramentas integradas de sinalização, suspensão e gerenciamento de usuários dão aos moderadores controle detalhado sobre a saúde da comunidade.
Por que executar Flarum na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.