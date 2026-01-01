Flarum é uma plataforma de fórum de próxima geração que reimagina a discussão online para a web moderna. Construído com uma abordagem mobile-first, ele oferece uma experiência elegante, rápida e intuitiva que incentiva conversas significativas. Ao contrário dos softwares de fórum tradicionais que parecem desatualizados e complicados, o Flarum combina atualizações em tempo real, rolagem infinita e um poderoso sistema de extensões em uma interface limpa e sem distrações.

Hospedar o Flarum em seu próprio VPS lhe dá controle total sobre os dados da sua comunidade, sem taxas por usuário, e a liberdade de instalar qualquer uma das mais de 200 extensões da comunidade. Com o MySQL gerenciando o armazenamento de dados e mais de 41 pacotes de tradução disponíveis, o Flarum se adapta desde grupos de hobby de nicho até grandes comunidades profissionais.