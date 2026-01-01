Open Monograph Press (OMP) é uma plataforma de publicação gratuita e de código aberto desenvolvida pelo Public Knowledge Project para editoras universitárias, sociedades acadêmicas e editoras acadêmicas independentes. Ela gerencia todo o fluxo de trabalho editorial para livros — desde a submissão e revisão interna até a revisão de texto, produção e publicação em catálogo online — em uma única ferramenta integrada.

Hospedar o OMP em seu próprio VPS mantém manuscritos, identidades de revisores, contratos e análises de leitores sob seu controle direto, em vez de em um serviço de editora de terceiros. Este template inclui um banco de dados MariaDB para armazenamento confiável de metadados e roteia o tráfego através do proxy reverso Traefik pré-instalado para que sua editora seja acessível via HTTPS assim que a implantação for concluída.