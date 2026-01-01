Implante o Open Monograph Press com instalação de um clique.
Plataforma de código aberto para gerenciar o fluxo de trabalho editorial de livros acadêmicos, monografias e volumes editados.
Escolha um plano VPS para Open Monograph Press
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Open Monograph Press
Open Monograph Press (OMP) é uma plataforma de publicação gratuita e de código aberto desenvolvida pelo Public Knowledge Project para editoras universitárias, sociedades acadêmicas e editoras acadêmicas independentes. Ela gerencia todo o fluxo de trabalho editorial para livros — desde a submissão e revisão interna até a revisão de texto, produção e publicação em catálogo online — em uma única ferramenta integrada.
Hospedar o OMP em seu próprio VPS mantém manuscritos, identidades de revisores, contratos e análises de leitores sob seu controle direto, em vez de em um serviço de editora de terceiros. Este template inclui um banco de dados MariaDB para armazenamento confiável de metadados e roteia o tráfego através do proxy reverso Traefik pré-instalado para que sua editora seja acessível via HTTPS assim que a implantação for concluída.
Open Monograph Press: principais recursos
Fluxo de trabalho editorial
Mova cada envio pelos estágios de submissão, revisão interna, revisão externa, edição de texto e produção, com atribuições de tarefas baseadas em função.
Séries e catálogos
Organize títulos em séries de livros, categorias e um catálogo público para que os leitores possam navegar pela sua editora por tópico, autor ou série.
Múltiplos formatos por livro
Venda ou distribua cada monografia em diversos formatos — PDF, EPUB, HTML, capa dura, brochura — a partir de uma única entrada de catálogo com metadados ricos.
ONIX e metadados DOI
Gere registros ONIX e registre DOIs para que suas monografias sejam descobertas em catálogos de bibliotecas, mecanismos de busca e índices acadêmicos.
Imprensa multilíngue
Gerencie uma plataforma de imprensa em vários idiomas com interface localizada, campos de metadados e páginas voltadas para o leitor a partir de uma única instalação.
De código aberto e auto-hospedado
Construído e mantido pelo Public Knowledge Project, o OMP é totalmente de código aberto, sem taxas por título ou dependência de fornecedor.
Por que executar Open Monograph Press na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.