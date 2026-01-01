FitTrackee é um rastreador de atividades ao ar livre auto-hospedado, construído para corredores, ciclistas, caminhantes e qualquer pessoa que registre rastros GPX em um relógio esportivo, telefone ou dispositivo GPS. Faça upload de arquivos de atividade, visualize rotas em mapas interativos e revise estatísticas de distância, elevação, velocidade e duração — tudo em uma infraestrutura que você possui, sem que nenhuma plataforma de fitness de terceiros colete seus dados de movimento.

Executar o FitTrackee em um VPS mantém seu histórico de treinamento, rastros de localização e registros pessoais privados e portáteis. Suporte multiusuário, uma API REST documentada, dados climáticos opcionais por treino e federação baseada em ActivityPub o tornam uma alternativa prática ao Strava ou Garmin Connect para indivíduos, pequenos clubes e atletas preocupados com a privacidade.