Implante FitTrackee com instalação em um clique.
Rastreador de atividades ao ar livre auto-hospedado para uploads de GPX, mapas de rota e estatísticas de treino para corrida, ciclismo e caminhada.
Escolha um plano VPS para FitTrackee
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com FitTrackee
FitTrackee é um rastreador de atividades ao ar livre auto-hospedado, construído para corredores, ciclistas, caminhantes e qualquer pessoa que registre rastros GPX em um relógio esportivo, telefone ou dispositivo GPS. Faça upload de arquivos de atividade, visualize rotas em mapas interativos e revise estatísticas de distância, elevação, velocidade e duração — tudo em uma infraestrutura que você possui, sem que nenhuma plataforma de fitness de terceiros colete seus dados de movimento.
Executar o FitTrackee em um VPS mantém seu histórico de treinamento, rastros de localização e registros pessoais privados e portáteis. Suporte multiusuário, uma API REST documentada, dados climáticos opcionais por treino e federação baseada em ActivityPub o tornam uma alternativa prática ao Strava ou Garmin Connect para indivíduos, pequenos clubes e atletas preocupados com a privacidade.
FitTrackee: principais recursos
Envios de arquivos GPX
Importar rastros GPX de relógios esportivos, celulares e dispositivos GPS para criar um arquivo privado de cada atividade ao ar livre.
Mapas interativos de rotas
Visualize cada treino em mapas baseados no OpenStreetMap com reprodução completa da trilha, zoom e visualizações detalhadas por segmento.
Estatísticas de atividade
Acompanhe a distância, duração, ganho de elevação, velocidade média e ritmo em todos os treinos registrados e períodos de tempo.
Suporte multi-esporte
Registre corrida, ciclismo, caminhada, esqui e outros esportes ao ar livre em uma única linha do tempo com resumos por esporte.
REST API e federação
Uma API REST documentada e federação ActivityPub opcional permitem que você crie scripts para integrações e compartilhe atividades em todo o fediverso.
Controles de privacidade multi-usuário
Hospede contas para família, amigos ou membros do clube com configurações de visibilidade por atividade e registro gerenciado pelo administrador.
Por que executar FitTrackee na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.