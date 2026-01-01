Implante o Harness com um clique.
Plataforma de desenvolvedor completa combinando hospedagem Git, pipelines CI/CD e ambientes de desenvolvimento hospedados em uma única ferramenta.
Escolha um plano VPS para Harness
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Harness
Harness Open Source é uma plataforma DevOps abrangente que unifica o gerenciamento de código-fonte, pipelines de CI/CD automatizados, ambientes de desenvolvimento hospedados (Gitspaces) e registros de artefatos em uma única solução. Como a evolução do Drone CI, ele se estende além da integração contínua para entregar uma plataforma completa de entrega de software sob a licença Apache 2.0.
Hospedar o Harness em seu VPS oferece minutos de build ilimitados, armazenamento de artefatos e membros da equipe a um custo fixo, com propriedade total do código-fonte e dos dados do pipeline. Sem limitação de velocidade, sem precificação por usuário e sem dependência de fornecedor — apenas uma plataforma DevOps completa executando em hardware que você controla.
Harness: principais recursos
SCM Integrado
Hospede repositórios Git com fluxos de trabalho completos de commit, branch, merge e pull request, juntamente com revisão de código, proteção de branch e varredura de segredos.
CI/CD pronto para produção
Crie, teste e implemente qualquer linguagem ou framework com etapas de pipeline conteinerizadas, centenas de modelos reutilizáveis e migração com um clique do GitHub Actions, GitLab CI e CircleCI.
Gitspaces Ambientes de desenvolvimento
Forneça aos desenvolvedores ambientes de desenvolvimento em nuvem prontos para uso imediato e pré-configurados, acessíveis a partir do VS Code, JetBrains ou do navegador — eliminando completamente o tempo de configuração.
Registro de Artefatos
Armazene e faça proxy de imagens Docker, gráficos Helm e pacotes personalizados em um registro integrado com cache upstream para acelerar as compilações e reduzir dependências externas.
Varredura de Segurança
Detecte automaticamente segredos e vulnerabilidades em código e dependências antes que cheguem à produção, aplicando portões de qualidade como parte de cada execução de pipeline.
Por que executar Harness na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.