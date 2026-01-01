Harness Open Source é uma plataforma DevOps abrangente que unifica o gerenciamento de código-fonte, pipelines de CI/CD automatizados, ambientes de desenvolvimento hospedados (Gitspaces) e registros de artefatos em uma única solução. Como a evolução do Drone CI, ele se estende além da integração contínua para entregar uma plataforma completa de entrega de software sob a licença Apache 2.0.

Hospedar o Harness em seu VPS oferece minutos de build ilimitados, armazenamento de artefatos e membros da equipe a um custo fixo, com propriedade total do código-fonte e dos dados do pipeline. Sem limitação de velocidade, sem precificação por usuário e sem dependência de fornecedor — apenas uma plataforma DevOps completa executando em hardware que você controla.