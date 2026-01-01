Implante DumbDo com um clique.
Lista de tarefas minimalista auto-hospedada com armazenamento baseado em arquivo, modo escuro, suporte a PWA e proteção opcional por PIN — sem necessidade de banco de dados.
Escolha um plano VPS para DumbDo
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com DumbDo
DumbDo é um aplicativo de lista de tarefas intencionalmente simples da DumbWare.io, construído na filosofia de que a maioria das necessidades de acompanhamento de tarefas não exige um banco de dados, um sistema de contas ou uma assinatura na nuvem. As tarefas são armazenadas em um único arquivo JSON, tornando os backups uma cópia de um único arquivo e as migrações triviais.
A interface responde de forma limpa em qualquer tamanho de tela e alterna automaticamente entre os modos claro e escuro. A proteção opcional por PIN (4-10 dígitos) garante o acesso em servidores compartilhados. O suporte a Progressive Web App significa que você pode instalar o DumbDo em um telefone ou desktop e usá-lo offline. A auto-hospedagem em um VPS mantém seus dados de tarefas privados, disponíveis em todos os dispositivos e livres de alterações de serviços de terceiros.
DumbDo: principais recursos
Não precisa de banco de dados
Armazena todas as tarefas em um único arquivo JSON — nada para provisionar, migrar ou manter além do próprio contêiner.
Modo escuro e claro
Segue automaticamente a preferência de esquema de cores do sistema para uma visualização confortável em qualquer ambiente ou hora do dia.
Aplicativo web progressivo
Instale o DumbDo em qualquer dispositivo para acesso na tela inicial e uso offline sem precisar visitar o navegador a cada vez.
Proteção PIN opcional
Defina um PIN de 4 a 10 dígitos para restringir o acesso em servidores compartilhados, mantendo a interface de acesso rápido para usuários autorizados.
Título de site personalizável
Renomeie a instância do aplicativo para se adequar à marca pessoal ou distinguir entre múltiplas implantações no mesmo VPS.
Por que executar DumbDo na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.