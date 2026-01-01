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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com DumbDo

DumbDo é um aplicativo de lista de tarefas intencionalmente simples da DumbWare.io, construído na filosofia de que a maioria das necessidades de acompanhamento de tarefas não exige um banco de dados, um sistema de contas ou uma assinatura na nuvem. As tarefas são armazenadas em um único arquivo JSON, tornando os backups uma cópia de um único arquivo e as migrações triviais.

A interface responde de forma limpa em qualquer tamanho de tela e alterna automaticamente entre os modos claro e escuro. A proteção opcional por PIN (4-10 dígitos) garante o acesso em servidores compartilhados. O suporte a Progressive Web App significa que você pode instalar o DumbDo em um telefone ou desktop e usá-lo offline. A auto-hospedagem em um VPS mantém seus dados de tarefas privados, disponíveis em todos os dispositivos e livres de alterações de serviços de terceiros.

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O que você pode criar com {name}

DumbDo: principais recursos

Não precisa de banco de dados

Armazena todas as tarefas em um único arquivo JSON — nada para provisionar, migrar ou manter além do próprio contêiner.

Modo escuro e claro

Segue automaticamente a preferência de esquema de cores do sistema para uma visualização confortável em qualquer ambiente ou hora do dia.

Aplicativo web progressivo

Instale o DumbDo em qualquer dispositivo para acesso na tela inicial e uso offline sem precisar visitar o navegador a cada vez.

Proteção PIN opcional

Defina um PIN de 4 a 10 dígitos para restringir o acesso em servidores compartilhados, mantendo a interface de acesso rápido para usuários autorizados.

Título de site personalizável

Renomeie a instância do aplicativo para se adequar à marca pessoal ou distinguir entre múltiplas implantações no mesmo VPS.

Por que executar DumbDo na Hostinger?

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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