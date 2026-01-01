DumbDo é um aplicativo de lista de tarefas intencionalmente simples da DumbWare.io, construído na filosofia de que a maioria das necessidades de acompanhamento de tarefas não exige um banco de dados, um sistema de contas ou uma assinatura na nuvem. As tarefas são armazenadas em um único arquivo JSON, tornando os backups uma cópia de um único arquivo e as migrações triviais.

A interface responde de forma limpa em qualquer tamanho de tela e alterna automaticamente entre os modos claro e escuro. A proteção opcional por PIN (4-10 dígitos) garante o acesso em servidores compartilhados. O suporte a Progressive Web App significa que você pode instalar o DumbDo em um telefone ou desktop e usá-lo offline. A auto-hospedagem em um VPS mantém seus dados de tarefas privados, disponíveis em todos os dispositivos e livres de alterações de serviços de terceiros.