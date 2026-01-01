Implante Lowcoder com instalação de um clique.
Plataforma low-code de código aberto para construir aplicativos internos, painéis e painéis de administração com arrastar e soltar e conectores de dados reais.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Lowcoder
Lowcoder é uma plataforma low-code de código aberto que permite que desenvolvedores e equipes de operações montem ferramentas internas, painéis de administração e portais de clientes com um criador visual de arrastar e soltar. Com mais de 50 componentes, conectores nativos para bancos de dados e APIs REST, e suporte completo a JavaScript para lógica de negócios, as equipes entregam aplicações funcionais em horas, em vez de semanas — sem reconstruir um frontend do zero.
Hospedar o Lowcoder em seu próprio VPS mantém a lógica da aplicação, credenciais de fonte de dados e dados internos do usuário dentro da sua infraestrutura. Não há taxas por usuário, limites de uso e nenhum acesso de terceiros aos fluxos de trabalho dos quais seu negócio depende diariamente.
Lowcoder: principais recursos
Criador visual de arrastar e soltar
Componha interfaces a partir de mais de 50 componentes pré-construídos — tabelas, formulários, gráficos, modais e muito mais — e vincule-os diretamente a consultas de dados sem escrever HTML ou CSS.
Conectores de dados nativos
Conecte-se a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST APIs, GraphQL e ferramentas SaaS populares sem escrever código de integração personalizado.
Lógica de negócio JavaScript
Escreva JavaScript inline dentro de consultas e manipuladores de eventos para expressar transformações de dados e fluxos de trabalho que ferramentas puramente no-code não conseguem capturar.
Módulos reutilizáveis
Empacote telas de uso comum como módulos e incorpore-as em vários aplicativos, mantendo as ferramentas internas consistentes à medida que o catálogo cresce.
Controle de acesso baseado em função
Defina permissões por aplicativo, por página e por consulta para que cada membro da equipe veja apenas as ferramentas e os dados relevantes para sua função.
Incorporação de aplicativos e API
Incorpore aplicativos Lowcoder em sites existentes e os controle através de uma API REST, encaixando fluxos de trabalho low-code na sua superfície de produto mais ampla.
Por que executar Lowcoder na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.