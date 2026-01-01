Lowcoder é uma plataforma low-code de código aberto que permite que desenvolvedores e equipes de operações montem ferramentas internas, painéis de administração e portais de clientes com um criador visual de arrastar e soltar. Com mais de 50 componentes, conectores nativos para bancos de dados e APIs REST, e suporte completo a JavaScript para lógica de negócios, as equipes entregam aplicações funcionais em horas, em vez de semanas — sem reconstruir um frontend do zero.

Hospedar o Lowcoder em seu próprio VPS mantém a lógica da aplicação, credenciais de fonte de dados e dados internos do usuário dentro da sua infraestrutura. Não há taxas por usuário, limites de uso e nenhum acesso de terceiros aos fluxos de trabalho dos quais seu negócio depende diariamente.