Modelos de boletins informativos mensais
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Perguntas frequentes sobre modelos de boletins informativos mensais
Qual é o principal objetivo de um boletim informativo mensal?
Os boletins informativos mensais têm como objetivo resumir as principais atualizações e o progresso ao longo de um período mais extenso, em vez de abordar cada pequena mudança.
Como escolho o que incluir em um boletim informativo mensal?
Selecione as atualizações, os marcos e os resultados mais significativos do último mês e evite listar tudo o que aconteceu.
Qual o tamanho ideal para um boletim informativo mensal?
Os boletins informativos mensais podem ser um pouco mais longos do que os semanais, mas ainda devem se concentrar nos destaques em vez de relatórios completos.
Quem se beneficia mais com newsletters mensais?
São uma boa opção para pequenas empresas, criadores e comunidades que desejam comunicação regular sem sobrecarregar o sistema com e-mails.