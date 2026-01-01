Modelos de newsletter para e-commerce
Use modelos de newsletter para e-commerce para promover produtos, destacar ofertas e trazer clientes de volta à sua loja.
Da ideia à newsletter em minutos
Encontre um modelo que você goste.
Navegue pelos modelos de newsletter e escolha um que corresponda ao seu objetivo.
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Use o prompt por trás desse modelo para recriar o estilo no Reach.
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Gere sua newsletter
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Personalize e envie
Edite o layout e o texto e, em seguida, envie seu boletim informativo quando estiver pronto.
Perguntas frequentes sobre modelos de newsletter para e-commerce
Encontre respostas para perguntas frequentes sobre os modelos de newsletter para e-commerce da Reach.
Qual o papel das newsletters de e-commerce na fidelização de clientes?
Os boletins informativos de comércio eletrônico ajudam a trazer os clientes de volta à sua loja, lembrando-os sobre produtos, ofertas e novidades.
Como escolho os produtos que quero destacar em um boletim informativo?
Destaque produtos novos, populares ou com links para promoções para dar aos leitores um motivo claro para clicar.
O que torna uma newsletter de e-commerce fácil de usar?
Imagens de produto nítidas, descrições curtas e links diretos para as páginas dos produtos ajudam os leitores a passar do e-mail à compra mais rapidamente.
Cresça com o marketing por e-mail.
Lance sua newsletter em minutos com o teste gratuito de 1 ano do Reach e comece a enviar campanhas de e-mail com inteligência artificial hoje mesmo.