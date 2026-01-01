Перетворіть WhatsApp на CRM за допомогою ШІ
Як створити CRM-систему WhatsApp для свого бізнесу?
Опишіть ідею або виберіть шаблон
Підключіть WhatsApp до CRM
Налаштуйте CRM-систему
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Оберіть і налаштуйте шаблон
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CRM via WhatsApp (violet)
Все необхідне для створення CRM в одному місці
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Поширені запитання про CRM для WhatsApp
Що таке CRM для WhatsApp?
WhatsApp CRM – це інструмент, який допомагає керувати взаємовідносинами з клієнтами безпосередньо через WhatsApp. Ви зможете упорядковувати контакти, відстежувати потенційних клієнтів у процесі продажу та укладати угоди – і все це в одному місці. На відміну від традиційних CRM-систем, цей інструмент дозволяє взаємодіяти з клієнтами там, де вони вже є – у WhatsApp.
Що можна робити за допомогою WhatsApp CRM?
За допомогою WhatsApp CRM ви можете упорядковувати контакти та керувати ними, відстежувати потенційних клієнтів за допомогою візуального каналу продажів, автоматизувати обмін повідомленнями та приймати платежі. Все це здійснюється через WhatsApp. Ви також можете налаштувати систему під свої бізнес-потреби за допомогою ШІ, не маючи жодних навичок програмування.
Чи потрібні навички програмування для створення WhatsApp CRM за допомогою ШІ?
Навички кодування не потрібні. За допомогою платформи кодування Hostinger AI Builder Vibe ви можете створити власну CRM-систему для WhatsApp, просто поспілкувавшись зі штучним інтелектом, або почати з готового шаблону та налаштувати його своєю мовою – він обробляє код, дизайн та контент за вас.
Як створити CRM для WhatsApp за допомогою Hostinger AI Builder?
Завдяки Hostinger Horizons створити застосунок WhatsApp CRM надзвичайно просто. Для цього потрібно виконати лише кілька кроків:
- скористайтеся конструктором застосунків ШІ або одним із готових шаблонів, щоб розпочати розробку безплатно;
- налаштуйте застосунок під потреби вашого бізнесу, спілкуючись з ШІ. Це і є вайб-кодинг: жодних технічних навичок, лише ваші ідеї;
- оберіть тариф, щоб отримати більше промптів, і опублікуйте CRM в один клік;
- підключіть свій WhatsApp до CRM за допомогою інтеграції з Twilio.
Ви також можете скористатися нашим посібником про те, як створити WhatsApp CRM для малого бізнесу, або переглянути наші відеоуроки.
Скільки часу потрібно, щоб налаштувати WhatsApp CRM?
Це залежить від того, наскільки ви хочете налаштувати. Ви можете розпочати за лічені хвилини з готовим шаблоном, але якщо ви хочете адаптувати кожну деталь до свого бізнесу, це може зайняти більше часу. У будь-якому випадку, Hostinger AI Builder робить процес максимально швидшим та інтуїтивно зрозумілим – просто поспілкуйтеся зі штучним інтелектом, і він візьме на себе всю важку роботу.
Чи можна налаштувати CRM під потреби свого бізнесу?
Так – за допомогою Hostinger AI Builder ви можете налаштувати все. Просто опишіть, що вам потрібно, своїми словами, і штучний інтелект налаштує дизайн, контент та функціональність для вас. Незалежно від того, чи потрібна вам певна воронка продажів, користувацькі поля контактів чи унікальний макет, ви можете вдосконалювати його через розмову, доки він ідеально не відповідатиме вашому бізнесу.
Чи безкоштовний Hostinger AI Builder?
Hostinger Horizons не безплатний, але ви можете протестувати його, перш ніж підписуватись на тариф. Ознайомтеся з нашим вичерпним посібником про те, як розпочати роботу та максимально ефективно використовувати цей інструмент.