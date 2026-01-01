Перетворіть WhatsApp на CRM за допомогою ШІ

Підключіть WhatsApp, щоб керувати потенційними клієнтами та укладати угоди.
Почати безплатно

Банківська картка не потрібна.

Перетворіть WhatsApp на CRM за допомогою ШІ

Як створити CRM-систему WhatsApp для свого бізнесу?

01

Опишіть ідею або виберіть шаблон

Опишіть, як працює ваш бізнес, а ШІ згенерує CRM. Або ж одразу скористайтеся одним із наших дизайнерських шаблонів. Кодування не потрібне.
02

Підключіть WhatsApp до CRM

Всього за кілька кліків ваш WhatsApp буде підключено до CRM-системи за допомогою інтеграції Twilio.
03

Налаштуйте CRM-систему

Створіть унікальну CRM-систему для вашого бізнесу. Просто напишіть ШІ, щоб змінити дизайн, наповнити контентом та персоналізувати сторінки.

Перегляньте нашу покрокову інструкцію

Скористайтеся нашою відеоінструкцією або посібником з покроковими інструкціями
Як створити WhatsApp CRM за допомогою ШІ?

Як створити WhatsApp CRM за допомогою ШІ?

Посібник
Відео

Оберіть і налаштуйте шаблон

Налаштуйте професійний шаблон за допомогою ШІ або візуального редагування, щоб швидко запустити сайт.

Готові шаблони

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Все необхідне для створення CRM в одному місці

Створіть CRM, адаптовану під ваші потреби

Створіть CRM, адаптовану під ваші потреби

Опишіть, як працює ваш бізнес, і AI Builder створить CRM, яка точно відповідає вашому робочому процесу — вашому воронці продажів, вашим ярликам, вашому ритму подальших дій. ІТ-команда не потрібна.
На відміну від WhatsApp або магазинів у соціальних мережах, сайт на базі AI Builder надає вам повний контроль над даними ваших клієнтів, захищаючи вас від змін політики платформи або блокування облікових записів.
Згенеруйте відповіді за лічені секунди, запустіть чат-бот для підтримки клієнтів 24/7 і забезпечте безперебійну роботу вашого бізнесу.
Не потрібно створювати CRM-систему з нуля. Шаблони дозволяють відразу розпочати роботу завдяки готовим складним налаштуванням, структурі застосунку і робочим процесам.
Професійний хостинг, власний домен і корпоративна пошта в одному місці – все необхідне для побудови довіри з вашою аудиторією.

Більше потенційних клієнтів. Більше укладених угод. Більше вільного часу.

Почати безплатно

Банківська картка не потрібна.

Поширені запитання про CRM для WhatsApp

Перегляньте відповіді на часті запитання про створення WhatsApp CRM.

WhatsApp CRM – це інструмент, який допомагає керувати взаємовідносинами з клієнтами безпосередньо через WhatsApp. Ви зможете упорядковувати контакти, відстежувати потенційних клієнтів у процесі продажу та укладати угоди – і все це в одному місці. На відміну від традиційних CRM-систем, цей інструмент дозволяє взаємодіяти з клієнтами там, де вони вже є – у WhatsApp.

За допомогою WhatsApp CRM ви можете упорядковувати контакти та керувати ними, відстежувати потенційних клієнтів за допомогою візуального каналу продажів, автоматизувати обмін повідомленнями та приймати платежі. Все це здійснюється через WhatsApp. Ви також можете налаштувати систему під свої бізнес-потреби за допомогою ШІ, не маючи жодних навичок програмування.

Навички кодування не потрібні. За допомогою платформи кодування Hostinger AI Builder Vibe ви можете створити власну CRM-систему для WhatsApp, просто поспілкувавшись зі штучним інтелектом, або почати з готового шаблону та налаштувати його своєю мовою – він обробляє код, дизайн та контент за вас.

Завдяки Hostinger Horizons створити застосунок WhatsApp CRM надзвичайно просто. Для цього потрібно виконати лише кілька кроків:

  • скористайтеся конструктором застосунків ШІ або одним із готових шаблонів, щоб розпочати розробку безплатно;
  • налаштуйте застосунок під потреби вашого бізнесу, спілкуючись з ШІ. Це і є вайб-кодинг: жодних технічних навичок, лише ваші ідеї;
  • оберіть тариф, щоб отримати більше промптів, і опублікуйте CRM в один клік;
  • підключіть свій WhatsApp до CRM за допомогою інтеграції з Twilio.

Ви також можете скористатися нашим посібником про те, як створити WhatsApp CRM для малого бізнесу, або переглянути наші відеоуроки.

Це залежить від того, наскільки ви хочете налаштувати. Ви можете розпочати за лічені хвилини з готовим шаблоном, але якщо ви хочете адаптувати кожну деталь до свого бізнесу, це може зайняти більше часу. У будь-якому випадку, Hostinger AI Builder робить процес максимально швидшим та інтуїтивно зрозумілим – просто поспілкуйтеся зі штучним інтелектом, і він візьме на себе всю важку роботу.

Так – за допомогою Hostinger AI Builder ви можете налаштувати все. Просто опишіть, що вам потрібно, своїми словами, і штучний інтелект налаштує дизайн, контент та функціональність для вас. Незалежно від того, чи потрібна вам певна воронка продажів, користувацькі поля контактів чи унікальний макет, ви можете вдосконалювати його через розмову, доки він ідеально не відповідатиме вашому бізнесу.

Hostinger Horizons не безплатний, але ви можете протестувати його, перш ніж підписуватись на тариф. Ознайомтеся з нашим вичерпним посібником про те, як розпочати роботу та максимально ефективно використовувати цей інструмент.

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