9router — це самостійно розміщений проксі API ШІ, який знаходиться між вашими інструментами кодування ШІ та будь-яким постачальником LLM. Він надає сумісну з OpenAI кінцеву точку, тому такі інструменти, як Claude Code, Cursor, Cline та Copilot, підключаються без переналаштування. RTK Token Saver стискає великі вихідні дані інструментів — відмінності git, результати grep, дерева каталогів — перш ніж вони досягнуть моделі, скорочуючи вхідні токени на 20–40% за запит. Автоматична маршрутизація з резервуванням каскадно проходить через постачальників за підпискою, бюджетом та безкоштовним рівнем у порядку пріоритету, коли досягнуто квот.

Самостійне розміщення 9router на вашому VPS зберігає всі облікові дані постачальника та правила маршрутизації під вашим контролем. Ви керуєте обліковими записами через веб-панель, встановлюєте бюджети токенів для кожної моделі та розподіляєте запити між кількома обліковими записами за допомогою циклічного планування — зменшуючи витрати, не змінюючи конфігурації ваших інструментів ШІ.