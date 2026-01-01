Розгорнути 9router: встановлення в один клік.
Проксі-сервер маршрутизації API ШІ, який зменшує витрати на токени та автоматично розподіляє запити між понад 40 постачальниками LLM.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою 9router
9router — це самостійно розміщений проксі API ШІ, який знаходиться між вашими інструментами кодування ШІ та будь-яким постачальником LLM. Він надає сумісну з OpenAI кінцеву точку, тому такі інструменти, як Claude Code, Cursor, Cline та Copilot, підключаються без переналаштування. RTK Token Saver стискає великі вихідні дані інструментів — відмінності git, результати grep, дерева каталогів — перш ніж вони досягнуть моделі, скорочуючи вхідні токени на 20–40% за запит. Автоматична маршрутизація з резервуванням каскадно проходить через постачальників за підпискою, бюджетом та безкоштовним рівнем у порядку пріоритету, коли досягнуто квот.
Самостійне розміщення 9router на вашому VPS зберігає всі облікові дані постачальника та правила маршрутизації під вашим контролем. Ви керуєте обліковими записами через веб-панель, встановлюєте бюджети токенів для кожної моделі та розподіляєте запити між кількома обліковими записами за допомогою циклічного планування — зменшуючи витрати, не змінюючи конфігурації ваших інструментів ШІ.
Ключові характеристики 9router
Стиснення токенів RTK
Стискає вихідні дані викликів інструментів, такі як git diffs та дерева каталогів, перед відправленням до моделі, заощаджуючи 20–40% вхідних токенів за запит.
Багатопровайдерна маршрутизація
Маршрутизує запити між 40+ постачальниками LLM з автоматичним переходом з платних на безкоштовні рівні, коли вичерпано квоти підписки.
Циклічне планування
Розподіляє запити між кількома обліковими записами для кожного провайдера, щоб максимально використати квоту до скидання місячних лімітів.
Сумісний з OpenAI API
Взаємозамінна кінцева точка за адресою /v1, щоб будь-який інструмент, що підтримує протокол OpenAI, підключався без переналаштування.
Печерний режим
Вводить стислі інструкції виводу у вихідні запити, щоб зменшити довжину відповіді моделі до 65%.
Чому варто запускати 9router у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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