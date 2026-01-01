Знижка до 68% на 9router

Розгорнути 9router: встановлення в один клік.

Проксі-сервер маршрутизації API ШІ, який зменшує витрати на токени та автоматично розподіляє запити між понад 40 постачальниками LLM.

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VPS на основі ШІ
299  ₴ /міс.
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Розгорнути 9router: встановлення в один клік.

Виберіть тариф VPS для 9router

Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою 9router

9router — це самостійно розміщений проксі API ШІ, який знаходиться між вашими інструментами кодування ШІ та будь-яким постачальником LLM. Він надає сумісну з OpenAI кінцеву точку, тому такі інструменти, як Claude Code, Cursor, Cline та Copilot, підключаються без переналаштування. RTK Token Saver стискає великі вихідні дані інструментів — відмінності git, результати grep, дерева каталогів — перш ніж вони досягнуть моделі, скорочуючи вхідні токени на 20–40% за запит. Автоматична маршрутизація з резервуванням каскадно проходить через постачальників за підпискою, бюджетом та безкоштовним рівнем у порядку пріоритету, коли досягнуто квот.

Самостійне розміщення 9router на вашому VPS зберігає всі облікові дані постачальника та правила маршрутизації під вашим контролем. Ви керуєте обліковими записами через веб-панель, встановлюєте бюджети токенів для кожної моделі та розподіляєте запити між кількома обліковими записами за допомогою циклічного планування — зменшуючи витрати, не змінюючи конфігурації ваших інструментів ШІ.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики 9router

Стиснення токенів RTK

Стискає вихідні дані викликів інструментів, такі як git diffs та дерева каталогів, перед відправленням до моделі, заощаджуючи 20–40% вхідних токенів за запит.

Багатопровайдерна маршрутизація

Маршрутизує запити між 40+ постачальниками LLM з автоматичним переходом з платних на безкоштовні рівні, коли вичерпано квоти підписки.

Циклічне планування

Розподіляє запити між кількома обліковими записами для кожного провайдера, щоб максимально використати квоту до скидання місячних лімітів.

Сумісний з OpenAI API

Взаємозамінна кінцева точка за адресою /v1, щоб будь-який інструмент, що підтримує протокол OpenAI, підключався без переналаштування.

Печерний режим

Вводить стислі інструкції виводу у вихідні запити, щоб зменшити довжину відповіді моделі до 65%.

Чому варто запускати 9router у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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